Üniversiteli iki kız kardeş otobüste dehşeti yaşadı!

Olay Konya'da 2 gün önce saat 21.50 sularında Meram ilçesi Gödene TOKİ Konutları'na giden 84 numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre, otobüste F.Y. isimli kadınla çarpışan üniversite öğrencisi Aleyna I. (20), F.Y.'nin babası O.Y. tarafından küfür edilerek darp edildi.

“KOLUMU DARP ETTİ”

Yaşadıklarını SÖZCÜ'ye anlatan Aleyna I, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı:

* 84 numaralı otobüsle çarşıdan evimize doğru gidiyorduk. Otobüste giderken F.Y. İsimli kız aniden kalkarak bacağı ve poşetiyle vücudumun sol tarafına kasten vurdu ve telefon düştü ancak zarar gelmedi.

* Yerden telefonumu aldım ve ‘hanımefendi” diye seslendim. O esnada F.Y. bana baktı. Ben de ‘çarptınız bari özür dileseydiniz' dedim.

F.Y. ise ‘Görseydim özür dilerdim. Sen bilip bilmeden ne konuşuyorsun orada, konuyu neden uzatıyorsun, egonu anlayabiliyorum' şeklinde bağırdı. Ben de ‘ben hayvan değilim, bağırmanıza gerek yok’ dedim

* Sonrasında üzerime yürümeye başladı ve saçlarımı asıldı. Ben kolumla yüzümü kapattım. Daha sonra kolumu darp etti.

“BABASI DUDAĞIMA YUMRUK ATTI”

F.Y'nin ardından babası O.Y tarafından da darp edildiğini belirten Aleyna I “F.Y'nin ardından babası O.Y. de ‘sen ne yapıyorsun' diyerek dudağıma yumruk attı. Dudağım kanamaya başladı. Kardeşime de vuracaktı. Otobüsteki insanlar araya girerek, adamı durdurdu. Bu şahıs bize otobüste ağız dolusu küfürler etti ve evimizi kurşunlamakla tehdit etti” dedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

F.Y babası O.Y hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Aleyna I, “Araya giren vatandaşlar sayesinde O.Y'nin elinden kurtarıldık. Otobüsten indikten sonra darp raporu aldık ve suç duyurusunda bulunduk. Ben kimseyi tehdit etmedim. Hem darp edildim hem küfür ettiler” şeklinde konuştu.

“ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI”

Genç kızların ablası Burcu I. da yaşananlara tepki göstererek, şunları söyledi :

* Burası dağ başımı. Kardeşlerim belediye otobüsünde darp edildi. İnsanların içerisinde hakarete uğradı. Ama bu şahıs elini kolunu sallayarak gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

* Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Bu işin yasal takipçisi olacağız. Belediye otobüsünden görüntüler de gelecek. Kimin haklı kimin haksız olduğu daha iyi anlaşılacak.

* Adalete güvenmek istiyoruz. Umarım vicdan sahibi savcılarımız gerekeni yapacaktır.