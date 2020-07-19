Üniversiteli Pınar adeta sır oldu… Üç gündür haber alınamıyor!

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi Pınar Gültekin'den üç gündür haber alamayan ailesi jandarma ve polise başvurarak yardım istedi.

SIR OLDU ORTADAN KAYBOLDU

Gültekin'in İstanbul'da yaşayan ailesi ve kız kardeşi Sibel Gültekin'in kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi. Ailesi Gültekin'in arkadaşlarına ulaştı ancak herhangi bir sonuç elde edemedi. Gültekin’i okul arkadaşlarının da aramaya başladığı öğrenildi.

EN SON MEZARLIK YANINDA VE DURAKTA GÖRÜLMÜŞ

Kardeş Sibel Gültekin Sözcü'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Ablam ile en son Perşembe günü görüştük. Sonra telefonu birden kapandı ve kendisinden haber alamadık. Böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmadı.

*Son sınıftaki derslerini vermek için çalışıyordu. Akyaka'da yalnız yaşıyordu. Ablamın Akyaka Mezarlığı yakınlarında ve durakta üzerinde beyaz bir elbise ile görüldüğü belirtildi, ama bizde durumu bilmiyoruz, şu anda resmi makamlar aramalarını sürdürüyor.

*Çok büyük endişe içerisindeyiz, görenler duyanlar lütfen bize bilgi versin.

Gültekin’in ailesi sosyal medyadan yardım istedi.