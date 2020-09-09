Üniversiteli Şeyda cehennemi yaşadı! Ayrıldığı nişanlısı peşini bırakmadı

Denizli’de Pamukkale Üniversitesi sanat tarihi öğrencisi Şeyda Küçükay (23) eski nişanlısı Erdem Karadeniz (35) tarafından öldürülmek istendi. Genç kızın içinde bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tutan Karadeniz, JASAT timlerinin operasyonu ile yakalandı.

“AYRILMAK İSTEDİM KÂBUS BAŞLADI”

Evi basılan, işkence gören genç kız, başından geçen olayları şöyle anlattı:

* 2017 yılı başlarında bir sosyal medya uygulaması aracılığı ile tanıştık. O Kocaeli’nde yaşıyordu ben de Denizli’de öğrenciydim.

* İstanbul’da buluştuk ve bir süre sonra nişanlandık. Kendisinin inşaat şirketi olduğunu söylemişti, işlerinden dolayı başının derde girdiğini öğrendim.

* Daha önce tecavüze yeltenme ve zorla alıkoyma suçlarından sabıkalı olduğunu öğrendim. Korktum ayrılmak istedim. O andan itibaren kâbus başladı.

“EVİME ZORLA GİRİP BURNUMU KIRDI”

* Onunla daha fazla görüşmemek için memleketim Artvin’e gittim. Fakat benim gideceğimi bir şekilde öğrenmiş.

* Benden önce babam ve amcam ile görüşüp onları ikna etmiş. Ben de biraz ailemin de baskısı ile tekrar barıştım.

* Okuluma devam etmek için Denizli’ye geldim. Daha sonra tartıştık. Beni sürekli tehdit etmeyi sürdürdü. Tuttuğum evi değiştirmek zorunda kaldım.

* Kaldığım aparta zorla girerek bana saldırdı ve burnumu kırdı. Şikayetçi oldum ama tutuklanmadı. Daha sonra farklı bir adrese yerleştim. Fakat o adresi de buldu.

ÇARŞAFA SARIP KAÇIRMIŞLAR!

Küçükay, kaçırılmasını ise şu sözlerle anlattı:

* Avukatla görüşmek için Denizli’ye geldim. Bir arkadaşım ile aparta yerleştim. Fakat korktuğum için yanımızda bir erkek olmasını istedik.

* Bu yüzden bizimle birlikte kalması için Yunus T. adlı arkadaşımı çağırdım. Fakat Yunus T., Erdem Karadeniz ile daha önceden anlaşmış bunu bilmiyordum.

* Ben uyurken Yunus T., Erdem Karadeniz’e kapıyı açtı. Zorla içeri girdiler. Beni bir çarşafın içine dolayıp arabaya bindirdiler. O ana kadar pek kendimde değildim.

“BENİ BAGAJA KİLİTLEYİP GÖTÜRDÜ”

* Arabanın içinde kendime geldim. Ön koltukta onun oturduğunu gördüm. Aracı da adamı Furkan Çetinkaya kullanıyordu. Yunus T. ise öndeki bir araçtaydı.

* Bağırmaya başladım. Sonra birden bayıldım. Başıma bir şey ile vurulduğunu düşünüyorum. Uyandığımda ortalık karanlıktı.

* Bagaja kilitlendiğimi anladım. Afyon’da beni bagajdan çıkardı ve arka koltuğa yanına oturttu. Yol boyunca konuşup beni ikna etmeye çalıştı.

“KOCAELİ’NDE BİR EVDE TUTULDUM”

* Kocaeli’nde bir evde bana akla gelmeyecek işkenceler yaptı. Ayaklarımı çakı ile kesti. Defalarca dövdü.

* Burada bana yaptıklarının bir kısmını asla anlatamam. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaptı.

* Daha önce bir şirket kuracağını ve şirketi benim adıma kayıt ettireceğini söylemişti. Bu şirketin işlemleri için beni dışarı çıkarmak zorunda kaldı.

* İlk gün her dediğini yaptım. Fakat ikinci gün bankaya gittiği sırada araçtan inerek hemen polise koştum. Peşimden geleceğini biliyordum.

* Havaalanına giderek uçakla Trabzon’a geçtim. Orada şikâyetçi oldum. Ama her nedense yine tutuklanmadı.

MEKAN ÇIKIŞI SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Genç kız son olarak arkadaşları ile gittiği mekanın çıkışında öldürülmek istendiğini söyledi:

* Arkadaşlarımız ile mekandan çıktık. Önümüzde bir araba duruyordu. İçinden biri indi. Kim olduğunu göremedim. Yüzü kapalıydı.

* Birden silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Ben çığlık atarak mekana geri kaçtım. Canımı zor kurtardım.

* Silahını boşalttıktan sonra hemen olay yerinden kaçtı. Ateş edenin Erdem Karadeniz olduğunu daha sonra öğrendim.

BİR AY GÖZETLEMİŞ!

Genç kızın şikayeti sonrası Pamukkale jandarma ekipleri Erdem Karadeniz’i takibe aldı. Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri 78 kamera ile 326 saatlik görüntü taradı. Erdem Karadeniz ve ona yardımcı olan ve 4 ayrı suçtan aranan R.S ve D.K adlı kadın gözaltına alındı.

Takip sırasında Karadeniz’in eski nişanlısı Küçükay’ın evinin hemen yanındaki daireyi kiraladığı ve bir ay boyunca takip ettiği anlaşıldı.

Jandarmanın Karadeniz’in evindeki aramasında olayda kullandığı çeşitli araçlara ait plakalar, bir tüfek, bıçak ve balta ele geçirildi.