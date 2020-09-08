Üniversiteyi karıştıran gizli aşk skandalında yeni gelişme

Öğretim üyesi Ö.H. (44), Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek aynı fakültede görevli Prof. Dr. H.S.Ç. (41) hakkında ‘tehdit, şantaj ve tecavüz’ suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. İki çocuk annesi Ö.H., suç duyurusunda, 2016’da kendisi gibi evli olan H.S.Ç. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladığını belirtti.

“AYRILMAK İSTEDİM, ŞANTAJA BAŞLADI”

Ö.H., savcılığa yaptığı suç duyurusunda şunları anlattı:

* H.S.Ç.’yi 20 yıldır tanırım. Mart 2016’da duygusal bir ilişkiye başladık. Daha sonra da kendisinden ayrılmaya karar verdim. H.S.Ç. bunu kabul etmedi.

* Elindeki fotoğraf ve videolarımı aileme, iş arkadaşlarıma ve tüm tanıdığım kişilere göndereceğini belirterek, tehdit ve şantajda bulundu.

* Bu tehdit ve şantajlara boyun eğerek H.S.Ç. ile olan ilişkimi devam ettirmek durumunda kaldım.

* Kasım 2016’da kongre için gittiğimiz Antalya’da kaldığımız otelde, Mayıs 2017’de Bursa’da katıldığımız bir kongre için kaldığımız otelde ve Temmuz 2017’de de makam odasında olmak üzere toplamda 3 kez bana tecavüz etti.

* Mayıs 2018’de ilişkimi tamamen bitirdim. Ancak H.S.Ç. sürekli cep telefonundan arayarak, mesaj atarak, tehdit, hakaret ve şantajda bulunmaya devam etti.

* 2018 yılında eşimden de boşandım. Bu zamana kadar korktuğum ve utandığım için polise gidemedim.

“DOÇENTLİK İÇİN BENDEN TALEPLERİ OLDU”

Suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ise ifadesinde kendisini şöyle savundu:

* Ö.H. sınıf arkadaşımdı. Beraber mezun olduk. Dekan yardımcısı olduktan sonra Ö.H. odama daha sık gelmeye başladı.

* Mart 2016’ya kadar yakınlaşmamız devam etti. Bu yakınlaşma zaman içerisinde duygusal birlikteliğe dönüştü.

* İlişkimiz belirli aralıklarla Mayıs 2018’e kadar sürdü. Bu süreçte yardımcı doçent kadrosunun ilan edilmesi ve dosyanın hazırlanması noktasında benden talepleri oldu.

* Bu süreçte benim de hukuki çerçevedeki yardımlarımla yardımcı doçent kadrosuna atandı. Yardımcı doçentliğe ataması yapıldıktan sonra sıra, doçentliğe gelmişti.

* Eğer kendisine doçentliğe başvurması konusunda yardımcı olmazsam aramızda olanları eşime ve arkadaşlarıma anlatmakla tehdit etti.

* Bu tehditler neticesinde ve kendisine olan zaafım sonucunda kendimi ikili ilişkilerimi kullanmaya adamıştım.

* Cebimden para ödeyerek, dergilerde ortak yayın yaptık. Tamamına yakınını bana hazırlattığı doçentlik başvurusunu, 2017 Aralık ayında yaptık.

* Karşılıklı olarak görüşmeme kararı aldık. Ayrılmalarımızda karşılıklı birbirimize küfür, aşağılayıcı mesajlar gönderilmiştir. Tamamı karşılıklıdır.

* Böyle alçak bir kumpasa düşürüldüğüm için büyük bir pişmanlık duyuyorum. Ö.H.’den şikayetçiyim.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, iki öğretim üyesi hakkında idari soruşturma başlattı. Her ikisi de görevden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)