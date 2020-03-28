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Ünlü bilim insanından korkutan tahmin: 1 milyar insan etkilenebilir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Barbaros Çetin yeni tip corona virüsüyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çetin, "Eğer virüsün havadan da bulaştığı ispatlanırsa salgının önünü alamayacağız.1 milyar insan bu virüsten etkilenerek hayatını kaybedebilir" dedi.

Sozcu.com.tr
14:32 -
Haberler Gündem

Tüm dünyayı saran corona virüsü tüm dünyada etkisini hissettiriyor. Corona Gündem’e konuk olan DEÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Barbaros Çetin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Virüsün çok hızlı bir şekilde mutasyona söyleyen Çetin, “İzlanda'da virüsün 40 mutasyona uğramış hali tespit edildi, korkutucu bir şey” dedi.

Virüsün yayılma hızının hava yoluyla bulaştığı endişesini yarattığını anlatan Çetin, “Eğer bu da ispatlanırsa salgının önünü alamayacağız. Yaptığımız araştırmalarda şunu gösteriyor ki maalesef gezegende 1 milyar insan bu virüsten etkilenebilir” diye konuştu.

Bilim Biyoloji Corona Dokuz Eylül Üniversitesi
Son güncelleme: 14:54 28.03.2020
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