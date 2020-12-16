Ünlü çiftin oğlunu öldüren katilin cezası belli oldu

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis girişinde ambulansla hastaneye getirilen ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolp Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays'ı (17) öldüren sanık Akın Kutlu'nun (22) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu SEGBİS yoluyla katılırken, duruşmada Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays, babası Randolp Mays ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celse savcının açıkladığı mütalaaya ilişkin beyanda bulunan ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Akın Kutlu'nun avukatı ise beraat ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme başkanı, sanık Akın Kutlu'ya davanın karara bağlanacağını söyleyerek son sözlerini sordu.

EN AĞIR CEZA VİCDAN AZABI ÇEKMEM

Sanık Akın Kutlu, “Bu olay milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu ‘çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında indirim uygulamayan mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“BU İNSANLARIN SOKAKTA DOLAŞMAMASI LAZIM”

Emre Mays'ın ailesi duruşma çıkışında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı.

Mays'ın annesi Figen Mays, “Dedi ki; milyonda bir olacak bir olay. Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi, bizim başımıza geldi. Bu suç örgütü bir aile. Babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için ben çok pişmanım ama yanlışlıkla işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Fakat cezam neyse razıyım demedi çünkü bunlar suç makinesi insanlar. Bu insanların sokakta dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan dolayı mahkeme heyetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖRNEK OLSUN”

Ailenin avukatı Deniz Ketenci ise, “Mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Hiçbir indirim hükmü uygulamadı. İnşallah bu karar, bu ve benzeri cinayetlerin Türkiye'de işlenmesine engel olacak nitelikte olur. Umuyoruz örnek teşkil eder” şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli'de 7 Ocak tarihinde, ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp Ward Mays çiftinin oğlu Emre Tyler Mays, ağabeyi tarafından şiddete uğraması üzerine eve çağırılan ambulansla 02.00'de hastaneye götürüldü. Mays, ambulanstan indirildiği sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak annesinin kollarında yaşamını yitirdi. Mays'ı husumetlisine benzettiğini söyleyen Akın Kutlu tutuklanarak hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.