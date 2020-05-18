Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak kaza geçirdi

Corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde saat 15.00 sıralarında “Meşhur Adıyaman Çiğköftecisi” markasının sahibi Ömer Aybak (46), lüks otomobiliyle pazar günü Uskumruköy’deki villasına gitmek üzere yola çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen Aybak'ın aracına kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İlkan İ. (30) idaresindeki motosiklet çarptı. Kaza sonucu otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yere savrulan motosikletli ise yaralandı.

ALARMA GİDİYORMUŞ

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda motosiklet sürücüsü İreç, “trafik ışıklarına uymamak” maddesinden asli kusurlu bulundu. Çalışmaların ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Sarıyer Uskumruköy'deki villasından gelen alarmı kontrol etmek için evinden çıktığı öğrenilen Ömer Aybak'ın ise İstinye Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındı. (İHA)