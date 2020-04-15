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Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Hatay açıklaması!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana geldiği belirtilen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Görür, depremlerin muhtemelen Doğu Anadolu Fay (DAF) hattı üzerinden gerçekleştiğini belirtti. Bu hareketliliğin olasılıkla Afrika ve Arap levhalarının hareketliliğiyle ilgili olduğunu söyleyen Görür, "Bunun dışında bir şey demek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr
18:02 -
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Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Hatay açıklaması!

Görür, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde meydana geldiği açıklanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür’ün açıklaması şu şekilde:

* Sürekli Hatay, İskenderun Körfezi ile ilgili bilgi isteyen arkadaşlarım var.

* Hatırlarsanız bu konu ile ilgili 3 Nisan tarihinde tweet atmıştım.

* Durum aşağı yukarı aynı.

* Depremler hep aynı mıntıkada oluyor.

* O tarihte size gönderdiğim Türkiye levha ve fay haritasına bakarsanız orada 2 fay var.

* Amanoslar tarafında Ölüdeniz fayı, diğeri de deniz içinde DAF.

* Depremler muhtemelen DAF üzerinde.

* Bu hareketlilik olasılıkla Afrika ve Arap Levhalarının hareketliliği ile ilgili.

* Bunun dışında bir şey demek mümkün değil.

* Depremler Hatay'da değil Akdeniz içindeki DAF üzerinde oluyor. Siz de hissediyorsunuz.

* Arkadaşlar, bu depremler öncü müdür? Daha büyük deprem olur mu? Hatay'da deprem bekliyor musunuz? Bu ve benzeri soruların cevabını vermek, maalesef, mümkün değil.

* Farkındayım, huzursuzsunuz ama geçek bu.

* Ben size sadece bildiğim kadarıyla bilimsel öngörülerde bulunabilirim.

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Öte yandan Naci Görür, 3 Nisan tarihinde şu paylaşımı yapmıştı:

* Arkadaşlar, Akdeniz'de olan 4.8'lik deprem DAF üzerinde.

* Daha doğrusu Kıbrıs yayı'na olan uzantısı üzerinde.

* DAF'üzerindeki Elazığ depreminden sonra bu tür etkileşimler beklenir.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz’de saat 21.15’te yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Naci Görür’ün 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı ilk paylaşım.

Naci Görür’ün 3 Nisan 2020 tarihinde yaptığı ikinci paylaşım.

Afrika Bilim deprem Elazığ Hatay sosyal medya Türkiye tweet
Son güncelleme: 18:23 15.04.2020
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