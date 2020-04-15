Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Hatay açıklaması!

Görür, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde meydana geldiği açıklanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Görür’ün açıklaması şu şekilde:
* Sürekli Hatay, İskenderun Körfezi ile ilgili bilgi isteyen arkadaşlarım var.
* Hatırlarsanız bu konu ile ilgili 3 Nisan tarihinde tweet atmıştım.
* Durum aşağı yukarı aynı.
* Depremler hep aynı mıntıkada oluyor.
* O tarihte size gönderdiğim Türkiye levha ve fay haritasına bakarsanız orada 2 fay var.
* Amanoslar tarafında Ölüdeniz fayı, diğeri de deniz içinde DAF.
* Depremler muhtemelen DAF üzerinde.
* Bu hareketlilik olasılıkla Afrika ve Arap Levhalarının hareketliliği ile ilgili.
* Bunun dışında bir şey demek mümkün değil.
* Depremler Hatay'da değil Akdeniz içindeki DAF üzerinde oluyor. Siz de hissediyorsunuz.
* Arkadaşlar, bu depremler öncü müdür? Daha büyük deprem olur mu? Hatay'da deprem bekliyor musunuz? Bu ve benzeri soruların cevabını vermek, maalesef, mümkün değil.
* Farkındayım, huzursuzsunuz ama geçek bu.
* Ben size sadece bildiğim kadarıyla bilimsel öngörülerde bulunabilirim.
Öte yandan Naci Görür, 3 Nisan tarihinde şu paylaşımı yapmıştı:
* Arkadaşlar, Akdeniz'de olan 4.8'lik deprem DAF üzerinde.
* Daha doğrusu Kıbrıs yayı'na olan uzantısı üzerinde.
* DAF'üzerindeki Elazığ depreminden sonra bu tür etkileşimler beklenir.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz’de saat 21.15’te yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.