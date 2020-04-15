Ünlü deprem uzmanı Naci Görür’den Hatay açıklaması!

Görür, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde meydana geldiği açıklanan depremlerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Görür’ün açıklaması şu şekilde:

* Sürekli Hatay, İskenderun Körfezi ile ilgili bilgi isteyen arkadaşlarım var.

* Hatırlarsanız bu konu ile ilgili 3 Nisan tarihinde tweet atmıştım.

* Durum aşağı yukarı aynı.

* Depremler hep aynı mıntıkada oluyor.

* O tarihte size gönderdiğim Türkiye levha ve fay haritasına bakarsanız orada 2 fay var.

* Amanoslar tarafında Ölüdeniz fayı, diğeri de deniz içinde DAF.

* Depremler muhtemelen DAF üzerinde.

* Bu hareketlilik olasılıkla Afrika ve Arap Levhalarının hareketliliği ile ilgili.

* Bunun dışında bir şey demek mümkün değil.

* Depremler Hatay'da değil Akdeniz içindeki DAF üzerinde oluyor. Siz de hissediyorsunuz.

* Arkadaşlar, bu depremler öncü müdür? Daha büyük deprem olur mu? Hatay'da deprem bekliyor musunuz? Bu ve benzeri soruların cevabını vermek, maalesef, mümkün değil.

* Farkındayım, huzursuzsunuz ama geçek bu.

* Ben size sadece bildiğim kadarıyla bilimsel öngörülerde bulunabilirim.

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Öte yandan Naci Görür, 3 Nisan tarihinde şu paylaşımı yapmıştı:

* Arkadaşlar, Akdeniz'de olan 4.8'lik deprem DAF üzerinde.

* Daha doğrusu Kıbrıs yayı'na olan uzantısı üzerinde.

* DAF'üzerindeki Elazığ depreminden sonra bu tür etkileşimler beklenir.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 3 Nisan 2020 tarihinde Akdeniz’de saat 21.15’te yerin 8.7 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.