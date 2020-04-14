Ünlü deprem uzmanı açıkladı: İstanbul’da duyulan uğultunun sebebi ne?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre İstanbul Ormanlı açıklarında bu sabaha karşı saat 02.56'da 16,9 km derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremi SÖZCÜ'ye yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, Kanal İstanbul açıklarındaki depremin denizin içinde meydana geldiğini belirterek “Karadeniz bölgesi genelde sismik yönden Türkiye'nin en sessiz bölgelerinden biri” dedi.

Genelde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde kalan karadaki alanın konuşulduğunu aktaran Görür, şunları söyledi:

* Onun deniz içinde de devamı var. Buralar sismik yönden en az aktif olan yer. Doğu Anadolu Fayı, Avrasya ile Arap levhası arasında sıkıştığı zaman Anadolu batıya doğru hareket ediyor.

* Bu hareketi Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu Fayı boyunca yapıyor. Kuzey Anadolu Fayı tam bu Karadeniz bölgesi dediğimiz bölgenin güneyini sınırlar.

* Kuzey Anadolu fayı çalışırken bizim düşüncemize göre pontidleri denize doğru itiyor. Yani Karadeniz bölgesi bir anlamda denizin içine doğru yavaş yavaş ilerliyor ve bindirme fayları oluşturuyor. Deniz içinde o fayları görüyoruz. Son deprem de o fayların bir ürünü.

“BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ”

Bu fay sisteminin büyük bir deprem üretmesinin beklenmediğini vurgulayan Görür “Karadeniz bölgesinde büyük deprem beklemiyoruz. Sismik yönden daha az aktif bir bölge. Bindirme faylarının zaman zaman böyle hareketleri oluyor” diye konuştu.

Depremin Kanal İstanbul açıklarında olduğunu ancak çok yakınında meydana gelmediğini aktaran Görür, “Depremin, eğer yapılmış olsaydı da Kanal İstanbul üzerinde etkisi çok olmazdı” diye konuştu.

UĞULTU NEDEN OLDU?

Görür, deprem öncesi ve sırasında duyulan uğultu ve seslerle ilgili de “Deprem odağından çıkan sismik dalgaların yer kabuğunun içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle ses ve uğultular meydana gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.