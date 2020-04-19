Ünlü doktor corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Denizli’de Devlet Hastanesi eski hekimlerinden ürolog Cemal Özkan corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık on gün önce hastalığın belirtilerini gösteren Özkan 30 yıl görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Tedavi altına alındığı süre boyunca durumu kötüleşen 74 yaşındaki Özkan’ın bugün fenalaştığı ve kurtarılamadığı öğrenildi. Kentin tanınmış hekimlerinden olan Özkan evli ve iki çocuk babasıydı. Özkan’ın ailesinde ise corona virüs belirtilerine rastlanmadı.

Emeklilik yıllarında da boş durmayan Cemal Özkan atletizme olan ilgisini profesyonel soprcu düzeyine taşımıştı. Masterlarda 5 bin ve 10 bin metre dereceleri bulunan Özkan veteran kategorilerinde de önemli başarılar elde etmişti. Özkan’ın cenazesi Denizli’de toprağa verildi.

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