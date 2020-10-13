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Ünlü iş insanı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı

Profilo Şirketler Topluluğu'nun Başkanı Jak Kamhi, Neve Şalom Sinagog’undaki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

13:14 -
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İş insanı Jak Kamhi (95), tedavi gördüğü Miami’de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kamhi’nin cenazesi Türkiye’ye ‘Türk Bayrağı’na sarılı tabutla getirilmişti.

Kamhi'nin tabutu sinagoga da Türk Bayrağı’na sarılı olarak getirildi. Cenazeyi taşıyan araçtan tabut çıkarılmazken, sinagogun içinde tören düzenlendi.

Corona virüsü önlemleri çerçevesinde cenazeye kısıtlı sayıda kişi katılırken, dini törene basın mensupları alınmadı.

Cenaze törenine Kamhi'nin oğlu Cefi Kamhi, gelini Yasemin Kamhi, torunları Melda Kamhi Kosif, eşi Sinan Kosif ve Lara Kamhi katıldı.

FOTO: DHA

Türk Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Cenaze törenine çelenk kabul edilmedi. Neve Şalom Sinagogu’ndaki dini törenin ardından Kamhi, Arnavutköy Musevi Mezarlığı'na defnedildi.

Profilo Şirketler Topluluğu’nun Başkanı Jak Kamhi

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karaköy Kuledibi Büyükhendek Caddesi’nde yer alan sinagogdaki tören öncesinde, caddenin iki tarafındaki girişlerde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Çevrede, polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı. (DHA)

 

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Son güncelleme: 13:29 13.10.2020
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