Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş ölümden döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün gece yarısı ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş otomobili ile yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin üzerine düşen direk sonrası büyük şok yaşayan Aktaş ölümden kıl payı kurtuldu.

Yaşar ANTER
12:28 -
Haberler Gündem
Ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş ölümden döndü

Kaza Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Köyü’nde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bodrum merkezden yazlığına dönen 69 yaşındaki ünlü iş adamı Mehmet Süha Aktaş’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

20 SANİYE İLE KURTULDU

Uzun yıllar Yaşar Holding ve Gemport A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yapan Aktaş otomobilinden inerek uzaklaştıktan 20 saniye sonra beton direk otomobilinin üzerine düştü.

(FOTO: SÖZCÜ)

YOLU KAPATTI YANGIN ÇIKTI

Elektrik direği otomobilin üzerine devrilip yolu kapattı. O sırada yere düşen elektrik telleri kuru otları tutuşturarak yangın çıkmasına neden oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Yangın kontrol altına alındı. Kazadan sonra büyük şok yaşayan otomobil sürücüsü Aktaş  ambulansta tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

 

bodrum kaza Muğla otomobil Polis Sağlık Sözcü yangın
Son güncelleme: 12:35 16.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more