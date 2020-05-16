Ünlü iş insanı Mehmet Süha Aktaş ölümden döndü

Kaza Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gürece Köyü’nde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Bodrum merkezden yazlığına dönen 69 yaşındaki ünlü iş adamı Mehmet Süha Aktaş’ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

20 SANİYE İLE KURTULDU

Uzun yıllar Yaşar Holding ve Gemport A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yapan Aktaş otomobilinden inerek uzaklaştıktan 20 saniye sonra beton direk otomobilinin üzerine düştü.

YOLU KAPATTI YANGIN ÇIKTI

Elektrik direği otomobilin üzerine devrilip yolu kapattı. O sırada yere düşen elektrik telleri kuru otları tutuşturarak yangın çıkmasına neden oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yangın kontrol altına alındı. Kazadan sonra büyük şok yaşayan otomobil sürücüsü Aktaş ambulansta tedavi altına alındı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.