Ünlü isimleri dolandıran ‘Yeni Sülün Osman’ çetesine operasyon!

Operasyon, İstanbul Organize polisince gerçekleştirildi. İddiaya göre, Osman G.'nin elebaşılığını yaptığı çete kendilerini iş insanı gibi tanıtarak bir çok ünlü ismi farklı yöntemlerle dolandırdı.

Ünlü dolandırıcı “Sülün Osman”a benzetilen ve yurt dışında olduğu öğrenilen Osman G.'nin yönettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon 2 yıl süren teknik ve fiziki takip sonrası geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

9 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir suikast silahı, 7 ruhsatsız tabanca, bir uzun namlulu silah, 700 mermi, kurşun geçirmez yelek, susturucu, lazer nişangahı, dürbün, 2 gergedan boynuzu ve piton derisi ele geçirildi.

MİLYONLARCA KİRALIK VURGUN

İstanbul Emniyetinde sorgulanan suç şebekesi üyelerinin bir çok iş insanı ve ünlü ismi mağdur ettiği öne sürüldü. Kendilerini iş insanı gibi tanıtarak ortaklık kuran, güven sağladıktan sonra dolandıran şebeke üyelerinin bazı kişileri tehdit ettiği belirtildi. Bu yöntemle milyonlarca lira haksız kazanç elde eden şebeke elebaşına yönelik ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da 2013 yılında dava açmıştı.

ÜNLÜ ŞARKICININ EŞİNİ DOLANDIRMIŞTI

İddiaya göre Okan Kurt, kendisini iş insanı olarak tanıtan Osman G., ile ortak oldu. Osman G.’nin Esenyurt'taki bir konut projesinden 2011'de 75 daire alan Okan Kurt, o dönem 12 milyon 650 bin lira ödedi. Ayrıca eşi Demet Akalın için de ortağından bir cip satın aldı. Parayı ödedikten sonra Osman G.'ye ulaşamayan Okan Kurt dava açtı. Yardılama sonrası Osman G.’, 2014'te 11 yıl hapis cezasında çarptırıldığı belirtildi.

BABASI VURULDU

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Osman G.'nin babası Abdullah G., geçtiğimiz ay İzmir'de silahlı saldırıya uğradı. Lüks cipinden inen Abdullah G., sahte plakalı bir araçtan düzenlenen saldırıda 2 bacağından vuruldu.

DOKUZU TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Osman G.'nin yerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Bir şüpheliye sağlık sorunları sebebiyle ev hapsi uygulanırken, bir şüpheli de serbest bırakıldı.

ÖNCE TİCARİ İLİŞKİYE GİRİYORLAR SONRA…

Yapılan araştırmalarda örgüt üyelerinin kendilerini iş insanı gibi tanıtarak gerçek iş insanları ve bazı ünlü isimler ile ticari ilişkiler içerisine girdikleri, akabinde icra kanalı üzerinden dolandırıcılık yöntemiyle çeşitli yağmalama eylemleri gerçekleştirerek haksız kazanç sağladıkları, tehdit yöntemiyle de mağdurların şikayetçi olmalarının önüne geçildiği, iş insanlarından örgüte haksız kazançlar elde edemeyince basın yayın yolu üzerinden itibarlarını zedelemeye yönelik karalama kampanyaları başlattıkları iddialar arasında yer aldı.

SÜLÜN OSMAN KİMDİR?

Çete lideri Osman G.’nin benzetildiği ünlü dolandırıcı Sülün Osman, gerçek adıyla Osman Ziya Sülün, 1923’te İstanbul’da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih’te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. 1950 ve 60’lı yıllardaki işleriyle ün kazanan Sülün Osman, tramvay, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları vapurları gibi kamu mallarını saf vatandaşlara satarak ya da kiraya vererek efsane haline geldi.

Hayatı ve dolandırıcılıkları birçok filme konu olan Sülün Osman, kitapta geçen bir sözün manevi duygularını rencide ettiği gerekçesi ile Aziz Nesin’e de dava açmıştır.

Galata Köprüsü’nü satmak üzereyken tesadüfen yakalan Sülün Osman’ın ölümüyle ilgili kesin bilgi olmamakla birlikte, polisin tahminlerine göre 1984’te Beyoğlu’nda sürekli kaldığı otelde kalp krizinden öldü ve kimlik taşımadığı için kimsesizler mezarlığına gömüldü.