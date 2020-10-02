Ünlü otel zinciri yöneticileriyle mahkemelik oldu

Dedeman Holding bünyesinde yer alan Dedeman Gümbet Turizm ve İnşaat A.Ş., Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. ve MRB Turizm Otelcilik A.Ş.avukatları aracılığıyla otellerin CEO’su Emrullah Akçakaya ve genel müdür yardımcısı Tunay Erdal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayette, iki yöneticilerin görevlerini kötüye kullandıkları ve yakınları üzerinden kendilerine menfaat sağladıkları iddia edildi.

Bağımsız denetim raporu, bilirkişi raporu ve tanık ifadelerinin iddiaları doğruladığına kanaat getiren savcılık CEO Emrullah Akçakaya ve genel müdür yardımcısı Tunay Erdal hakkında ‘Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgeleri açıklamak’, ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak’ ve ‘Özel belgede sahtecilik’ suçlarından haklarında 13’er yıl hapis cezası ve 8’er bin TL para cezası istemiyle dava açtı.

Suç duyurusunda iki yönetici hakkında şu iddialarda bulunuldu: Temsil ve ilzam yetkileri bulunmaksızın Tunay Erdal’ın MRB şirketi adına 16, Dedeman Gümbet şirketi adına 7, Emrullah Akçakaya’nın MRB şirketi adına 3, Dedeman Turizm şirketi adına 8 sözleşmeye imza atarak şirketleri borçlandırdı.

Tunay Erdal’ın Avog Desing ve Kadir K.’ya ait firmadan usulüne uygun olmayan satın almalar gerçekleştirerek Avog Desing firmasına 44 fatura kestiği ve bu faturalardan yedisi hariç hepsinin birbirini takip ettiği ileri sürüldü. Dedeman şirket avukatı, Avog Desing şirketinin bu amaçla kurularak Dedeman şirketini zarara uğrattığını belirtti.

DÜĞÜNÜNÜ OTELDE YAPTI

İddialar arasında Tuncay Erdal’ın perakende fiyatı 135.95 TL olan saç kurutma makinalarını, 162 TL’den 200 adet alarak şirketi zarara uğrattığı ayrıca, kendi düğününü yüksek bedelli düğün paketi uygulanarak otelde yaptı. Akrabalarını ücretsiz konaklatıp, şirketi 77 bin 922 TL’ye zarara uğrattığı şeklinde bilgiler yer aldı.

CEO Emrullah Akçakaya’nın ise şirketin ticari sır niteliğindeki bilgilerini şirketin rakibi olan otel gruplarından Swiss, Hilton ve Richmond gibi otel çalışanları, eşinin arkadaşları ve başka kişilerle paylaştığı iddia edildi. Şirket Yönetim Kurulu Bildirgesini ve yangın merdivenin yapımı ile ilgili bilgileri de eşiyle paylaşarak ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgeleri açıkladığı öne sürüldü.

47 SÖZLEŞMEDE USULSÜZLÜK

İki şüphelinin 47 sözleşmenin imza sirkülerine uygun olarak düzenlemediği belirtilerek otelden erken çıkan ve ücretsiz misafirler için hazırlanan kahvaltı hizmetleri için prosedüre uymadığı, rekabetçi teklifler almadan hizmet temin ettikleri, satın alma ve kiralama işlemlerinde prosedüre uygun davranmadığı da ileri sürüldü.

Savcılık soruşturma kapsamında sunulan Bağımsız Denetim Raporu ve bunu doğrulayan bilirkişi raporu ile tanık anlatımlarının Dedeman Holding avukatının anlatınlarını doğruladığını belirtti. Şüphelilerin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu iştirak halinde işlediklerine kanaat getiren savcılık soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede iki yöneticinin ticari sır niteliğindeki belge ve bilgileri açıklanması suçunu işlediklerini değerlendirilerek, şirket adına imza yetkileri bulunmadığı halde çok sayıda sözleşme ve protokole imza atarak özel belgede sahtecilik suçunu işedikleri iddia edildi. İddianamede iki yönetici hakkında 3’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası ve 8’er bin TL para cezası ile cezalandırılmaları istendi.

“ZARAR EDEN OTELLERİ KARA GEÇİRDİM”

İddianamede şüphelilerin ifadelerine de yer verildi. Büyük otellerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Dedeman grubuna transfer olduğunu belirten Emrullah Akçakaya şirketi muhtemel birçok zarardan kurtardığını ve zarar eden otelleri kara geçirdiğini belirtti. Akçakaya, “Şirkette CEO olarak görev yaptım. Şirketi yönetirken Yönetim Kurulunu ve aile bireylerini temsil ettim. Sınırsız şekilde imza yetkim 250 bin TL’ye kadardır. Bu işlemleri aşan bir imzam var ise yönetim kurulundan sözlü olarak onay almışımdır. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

DÜĞÜN HEDİYESİ

Genel Müdür Yardımcısı Tunay Erdal şirkette 8 yıldır çalıştığını belirterek, kendisine verilen vekaletname dahilinde işlemler yaptığını belirtti. Bağımsız Denetim Raporunun işten çıkarıldıktan bir ay sonra düzenlediğini söyleyen Erdal, “Kına ve düğün organizasyonunun CEO’nun başarılarından ötürü yönetimin kendisine sunulan düğün hediyesi mahiyetindedir. Yönetim kurulu da düğüne davet edilmiştir. Düğünümün ardından iki buçuk yıl geçtikten sonra soruşturmaya dahil edilmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. İki sanık önümüzdeki şubat ayında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.