Ünlü profesör emniyette ifade verdi!

Prof. Dr. Orhan Kural’ın 14 ay önce özel bir kanalda yayınlanan programda kullanılan bazı cümleler için ifade vermek üzerine emniyete çağrıldı.

Cahit Tamer ve Şebnem Schafer’le gerçekleşen programda, “Elimden gelse avcıları öldürürüm” sözleri sebebiyle şikayet edilen Prof. Dr. Orhan Kural, avukatıyla birlikte saat 11.00’de Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne geldi.

İfadesinin ardından açıklama yapan Kural, şunları söyledi:

* Ben bir ara ‘Avcıları avlama derneği’ diye bir dernek kurmak için müracaat etmiştim.

* Kabul etmediler tabi.

* Onunla ilgili televizyonda gülerek yapılan bir konuşmaydı; ‘Avcıları elimden gelse öldürürüm’ dedim.

* Cahit Tamer de ‘Ben de alnından vururum’ dedi.

* Olay bundan kaynaklanıyor.

Kural’a “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.

‘HEPSİ ESPRİYDİ’

Orhan Kural’ın emniyette verdiği ifadesinde de, şunları söylediği öğrenildi:

* Benim, Şebnem’in ve Cihat Bey konuşmamızda hiçbir ‘şahıs’ adı geçmemiş ve bir hedef gösterilmemiştir.

* Şakalar ve gülüşmeler arasında bu konuşma gerçekleşmiştir!

* Bizi izleyen insanların bu konuşmaları baz alıp avcıları öldürmeyeceğimiz barizdir.

* Bunların hepsi espri niteliğindedir.

* ‘Avcıları Avlama Derneği’ zaten bir şakadan doğmuştur.

KİM DAHA TEHLİKELİ

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Toplantı Tutanakları’na göre avcıların milis kuvvet olmak istediklerini dile getiren Kural, avcıların milis güç isteğinin meclis tarafından reddedildiğini söyledi.

Kimin daha tehlikeli olduğunu soran Kural “Şimdi, milis kuvvet kurmak isteyen bizleri hedef gösteren “avcılar” mı tehlikeli? Yoksa 70 yaşında eline silah almamış bir değerli sanatçı (Cihat Tamer) ile devlet nişanı almış, 6 bin konferans vermiş, 193 ülkeyi ziyaret etmiş bir bilim adamı mı tehlikeli?” dedi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Şikayette “Toplumu galeyana getirdikleri” iddialarının bulunduğunu ifade eden Kural; bu iddiaları reddederek “Zaten bu programdan 14 ay geçmiştir. Geçen bir sürede herhangi bir etkisi görülmemiştir. Ayrıca da avcılar yayından hemen sonra kanala gelerek olay çıkartmışlardır” ifadelerine yer vererek kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti.

‘AVCILIK SPOR DEĞİL’

Yaklaşık 1 saat süren ifadesinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden çıkan Orhan Kural, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Avcılığın spor dalı olmadığını savunan Kural, şunları söyledi:

* Vejetaryenim, hem et yiyip hem hayvanları korumuyorum.

* Onların dilleri yok; avukatları yok.

* Benim bildiğim kadarıyla bazı ülkeler avcılığı tamamen yasakladılar.

* Türkiye’de de bunun yasaklanmasını istiyoruz.

* Avcılığı spor olarak kabul etmiyoruz. Avcılık spor değildir.

* Teknoloji kullanmak, masumları aldatmak, öldürmek, bununla iftihar etmek kişisel bir beceri değildir.

* Avcılığın spor dalı olmasından çıkmasını istiyoruz.

* Dolaşsınlar, fotoğraf çeksinler, yürüsünler, bunlara evet ama bir hayvanı öldürmek kabul edilen bir şey değil.

Kural açıklamalarının ardından emniyetten ayrılırken, tiyatrocu Cahit Tamer ve Model Şebnem Schafer’ın de aynı programla ilgili ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.