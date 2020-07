Ünlü profesörden çarpıcı uyarı: Çocuklarınızın fotoğraflarını ve özel bilgilerini paylaşmayın

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Wayfair adlı ABD merkezli bir e-alışveriş sitesinin ürünleri fahiş fiyatlara satması ile dikkat çeken ve şirketin çocuk kaçırdığı, kaçırılan bu çocukların ise bahsi geçen bu fahiş fiyatlı ürünlerin altında çeşitli kodlamalarla satışa çıkarıldığına dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇOCUK TİCARETİ YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Prof. Dr. Levent Eraslan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Bir sosyal medya kullanıcısı, Wayfair adlı ABD merkezli bir e-alışveriş sitesinin yüksek fiyatlara sattığı ürünlere dikkat çekerek, bu ürünlerin açıklamalarında yer alan isimlerin daha önce kaybolduğu iddia edilen çocuklara ait olduğunu belirtmiş, başka bir kullanıcı ise bu yüksek fiyatlı ürünlerin kodlarının internette aratıldığında çocuk görsellerine erişildiğini iddia etmiştir.

* İddialara göre, Wayfair adlı internet sitesinde şifreli bir yöntem kullanarak daha önce kaçırıldığı bilinen veya iddia edilen çocukların isim, yaş, ırk gibi bilgilerinin kodlandığı ürünler binlerce dolara satılmaktadır.

* Normal şartlarda 500 doların altında satılan ürünlerin Wayfair'de fahiş fiyatlara satılması ve bu ürünlere kayıp çocukların isimlerinin verilmiş olması iddiaların hızla yayılmasındaki en büyük sebeptir.

* Bu iddialar ise, çocukların büyük bir tehlike altında olduğuna, internet ortamında şifreli ve yeni yöntemlerle çocuk kaçırma ve pedofili suçlarının işlendiği iddialarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

* Bu iddiaların ortaya çıkması sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirmiş, farklı online satış sitelerinde de benzer durumlara rastlayan kullanıcılar #wayfair hashtagi altında ekran görüntüleri paylaşmıştır.

* Dünya genelinde 11 binden fazla tedarikçisi bulunan ve internet üzerinden 14 milyon ürünün satışını yapan Wayfair ise iddiaların ardından tartışma konusu olan ürünleri satıştan kaldırarak iddiaları reddetmiştir.

“GERÇEK YAŞAMDAKİ SUÇ SOSYAL MEDYA TAŞINDI”

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya platformları gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Levent Eraslan, Sosyal medya platformlarının birçok farklı sektörde sayısız faydasının yanı sıra karanlık bir yönünün de bulunduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Eraslan, açıklamalarına şöyle devam etti:

* Gerçek yaşamda suç teşkil eden davranışlar sosyal ağların yaygınlaşması ile bu mecralara taşınmış, anonim kimlikler ile suça karışmak kolaylaşmıştır.

İnternetin karanlık tarafında illegal bahis, çocuk pornografisi, terör örgütü faaliyetleri, silah ve insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve satışı gibi içeriklere sahip paylaşımlara her yaştan kullanıcının rastlaması mümkündür.

Sosyal medya platformlarının avantajları kullanılarak çeşitli suçların dijital ortamlara taşınması, sosyal medya platformlarını bir kriminal iletişim aracı haline getirmiştir.

Bu platformların bir kriminal iletişim aracı olarak kullanılması ise bu karanlık yönlerinden yalnızca biridir.

İZ BIRAKMAYAN TEKNOLOJİLER

Kriminal iletişim hakkında önemli bilgiler veren Eraslan, şunları kaydetti:

* Kriminal kişilerin bir ya da birden fazla kişi ile kriminal amaçlı kurdukları iletişime kriminal iletişim adı verilmektedir. Burada kriminal iletişim verilmesi, eylem zeminini hazırlamak ve yaygınlaştırma temel amaçtır.

* Kriminal kişiler her zaman her türlü teknoloji ve inovasyondan yararlanabilirler. Kriminal iletişim geleneksel iletişim sürecinden farklıdır ve bazı özelliklere sahiptir. Her türlü kriminal alanın kendine ait iletişim biçimi vardır ve bu iletişim proaktif bir yapıdadır.

* Kriminal iletişim legal iletişim süreçlerinde yer alabilir, onları dönüştürebilir ve iletişim teknolojisini çok yakından takip eder. Kriminal iletişimde suça göre jargon kullanılır ve kriminal iletişimde kullanılan aygıtların güvenlik düzeylerini üst düzeyde olması istenir.

* Kriminal iletişimde iz bırakmayan teknolojiler, uygulamalar tercih edilir ve kriminal iletişim genelde kısa amaçlı konuşma ya da mesajları içerir. Kriminal iletişimi kullananlar güvenlik güçlerinden daha hızlı ve etkin olarak iletişim teknolojisini kullanır.

“ÇOCUĞUNUZUN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMAYIN”

Çocukların bu tehlikelerden korunabilmesi için ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Eraslan, şöyle konuştu:

* Çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarınızda paylaşmamaya özen göstermelisiniz. Çocuğunuz hakkında özel bilgileri paylaşmamalısınız.

* Sosyal medya hesabınızı gizli tutmalı ve sadece gerçek hayatta tanıdığınız kullanıcılar ile bağlantı kurmaya dikkat etmelisiniz.

* Çocuğunuza ve kendinize ait sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını yapmalı ve güvenli şifreler oluşturmalısınız. Çocuğunuzun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları görebilmeli ve içeriklerini kontrol etmelisiniz.

* Çocuğunuzun yaşını göz önünde bulundurarak sosyal medyadaki tehlikeleri anlatmalısınız. Sosyal medya şirketlerinin belirlediği kurallara uymalısınız. Çocuğunuzun sosyal medya kullanım süresini kontrol altına almalısınız.