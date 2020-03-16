Ünlü restoran küle döndü!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Maşukiye Alabalık Sokak üzerinde faaliyet gösteren Koru Restoran’da, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken alevler ahşap yapıyı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri ve su tankeri sevk edildi.

TADİLATTAKİ BÖLÜMDE BAŞLADI

Uzun süren müdahaleler sonrasında yangın söndürüldü.

Binanın ahşap yapısı tamamen küle dönerken bölgede bir süre araç ve yaya trafiğine izin verilmedi.

O yangının görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından telefona kaydedildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yer alan turistik bölgede çıkan yangın şans eseri çevredeki diğer işletmelere sıçramadı.

Sözcü Whatsapp İhbar Hattı’na ulaştırılan görüntüler böyle kaydedildi: