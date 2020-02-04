Ünlü yazarın çantası böyle çalındı

Yazar Nazlı Eray (75) 26 Ocak Pazar günü, arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy’de bir kafeye gitti. Eray bir süre sonra içinde cep telefonunun olduğu 6 bin lira değerindeki çantasının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kafede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüpheli bir kadının Nazlı Eray’ın arkadaşlarıyla sohbet etmesini fırsat bilerek yanına oturduğunu fark etti. Polis görüntülerde, şüpheli kadının bir süre oturduktan sonra kalktığını ve kalkarken de elindeki poşeti kamufule amaçlı kullanarak Eray’ın çantasını çaldığını belirledi.

İMZA VERDİĞİ KARAKOLDA YAKALANDI

Görüntülerdeki kadını araştıran polis, kısa sürede hırsızlık şüphelisinin Kardelen B. (24) olduğunu belirdi. 21 suçtan kaydı bulunan Kardelen B.’nin adli kontrol kapsamında Bağcılar’da polis merkezinde imza verdiği tespit edildi. Karakol çıkışında önlem alan ekipler, Kardelen B.’yi gözaltına aldı.

12 VATANDAŞ MAĞDUR

Emniyete götürülerek sorguya alınan Kardelen B.’nin bir ay içerisinde Nazlı Eray ile birlikte 12 vatandaşın daha çantasını çaldığı ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Kardelen B., tutuklanırken, güvenlik kamerası kayıtlarında görülen diğer şüpheli kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor.