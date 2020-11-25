Ünlülerin mahallesinde zehir tacirlerine operasyon

Operasyon, İstanbul Narkotik Polisi'nce düzenlendi. Eyüpsultan, Göktürk Mahallesi'nde torbacı olarak adlandırılan zehir tacirlerinin olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Ünlü isimlerin de yaşadığı, lüks vilların yer aldığı Göktürk'te uyuşturucu satan şüphelilerin, bazı bağlantıları tespit edildi. Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu Esenyurt'ta bir adresten aldığı belirlendi. Şüphelileri takip eden ekipler, 20 Kasım'da Esenyurt'taki adrese baskın düzenledi.

TORBACILARA BASKIN

Gözaltına alınan şüpheli emniyette sorgulanırken, Göktürk'te uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için bu sabah baskın düzenlendi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

110 KİLO EROİN

Operasyonlar kapsamında, toplam 14 şüpheli yakalanırken, 110 kilo eroin, 6 buçuk kilo kokain ele geçirildi. Torbacılara uyuşturucu temin eden M.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. tutuklanırken, gözaltına alınan 13 şüphelinin sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.