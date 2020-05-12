Ünlülerin uğrak mekanını hem kurşunladı hem de görüntü çekti… Sır perdesi aralandı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler’de 30 yaşındaki Fatih S., önceki gün saat 21.00 sıralarında ünlülerin gittiği, Özge Özel’in işlettiği güzellik merkezine otomobilinin içinden 3 el ateş etmişti. Kaçan saldırgan daha sonra polis ekiplerince Pendik’te yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırgan Fatih S.’nin güzellik merkezini kurşunlama anını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ve bu görüntüyü eski sevgilisi Özge Özel’e yolladığı ortaya çıktı.

Görüntüde saldırganın otomobil içinden güzellik merkezinin tabelasına doğru 3 el ateş ettiği görülüyor. Fatih S. Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün Adliyeye sevk edilmiş, ifadesinde Özel’in eski sevgilisi olduğunu ve kendisine 3 bin dolar borcu olduğunu söylemişti (DHA)