Ürünlerini yola döken esnafın zararını mahalleli karşıladı!

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bir esnafın feryatları yürek dağladı. Edinilen bilgilere göre Ahmet Sütiçen isimli vatandaş, geçimini sağlayabilmek için yol üzerinde açtığı tezgahta çilek satmak istedi.

AKP'li Selçuklu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikayet üzerine Ahmet Sütiçen'e ceza yazdı. Zabıta tarafından yazılan cezaya sinirlenen esnaf tezgahta bulunan çilekleri yola döktü.

“GİTTİĞİM TÜM KAPILAR KAPANDI”

İkamet kaydı olmadığı için hiçbir yardımdan faydalanamadığını belirten Ahmet Sütiçen, şu ifadeleri kullandı:

* Şurada durmamın kime ne zararı var? Şu mübarek günde beni kim şikayet etmiş. Gittiğim bütün kapılar kapandı. Beni mübarek gün kim şikayet etmiş. 9 defa ceza yazdılar.

* Ben yardım istiyorum. Gittiğim tüm kapılar kapandı. Belediyeye gittim beni kovmaktan beter etti. Kaymakamlığa gittim kovdu.

* Ben borçluyum evime haciz geliyor. Benim adresim yok. Yeri geliyor arabada yatıyorum. Eşimden ayrıldım.

“ESNAFIN ZARARINI KARŞILADIK”

Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin Doğan, yürek burkan görüntülere ilişkin Sözcü'ye konuştu. Mahalle sakinleriyle birlikte esnafın zararını karşıladıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

* Ahmet Sütiçen daha öncesinde birkaç kez zabıta ekipleri tarafından ikaz edilmiş. Bugün de şikayet üzerine zabıta ekipleri ceza yazmak istedi. Yazılan tutanağa sinirlenen esnaf arkadaşımız kantarı yere fırlatarak, ürünlerini yola döktü.

* Engel olmasak daha fazla zarar verecekti. Esnaf birisine kefil olduğu için borçlanmış ve hacizlik duruma gelmiş. Bu yüzden eşiyle ayrılmış. İkameti olmadığı için de yardımlardan faydalanamamış.

* Ara sıra aracında kalıyor. Yaşanan olaydan sonra zabıta müdürlüğünü aradım ve tutağını iptal ettirdik. Mahalle sakinleri ile birlikte esnafımızın zararını karşıladık.

İLGİLİ HABER Enflasyon açıklandı