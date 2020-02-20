Uşak’ta baraj çatladı, 2 köy için tahliye kararı!

Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın tabanında gece saat 02.00 sıralarında çatlak oluştu.

Durumu gün ağarınca fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi.

Baraj içerisindeki su herhangi bir taşkın durumuna karşı DSİ tarafından dereye boşaltılmaya başlandı.

Yetkililer tarafından barajın şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirildi.

2 KÖYDE EVLER BOŞALTILACAK

Öğrencilerin geçiş güzergahında çalışma yapıldığı için Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi.

Çay kenarına yakın olan evlerin ise jandarma tarafından tedbir amaçlı boşaltılacağı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Uşak'ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde bugün sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir.

* Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve mercileri bilgilendirilerek, vatandaşlar uyarılmıştır.

* Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır.

* Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir.

* DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan Bahadır (584 nüfus) ve Hatipler (778) köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır.

DSİ: VATANDAŞLAR UYARILDI

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları tarafından Uşak Banaz’da barajın çatladığı yönünde çıkan haberlere yer verilmesi üzerine açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Uşak'ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti'nde 20 Şubat 2020 tarihinde sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için güvenlik önlemlerinin anında alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

* Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğümüz ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve merciler bilgilendirilmiş ve vatandaşlarımız uyarılmıştır.

* Rezervuardan su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılarak boşaltma işlemlerine başlanmıştır.

* DSİ Genel Müdürlüğümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. İHA