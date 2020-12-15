Uşak’ta doğalgaz patlamaları devam ediyor

Olay, Kemalöz Mahallesi 1. Serap Sokak’ta bir apartmanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Cihan-Fatma Özer çiftinin yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından Uşak Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede çalışmalarına başladı.

Uşak'ta dün iki farklı noktada meydana gelen doğalgaz patlamasında altı kişi yaralanmıştı. Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi vatandaşları, “Yetkili personel gelmeden kesinlikle hiç bir vatandaşımızın doğalgaz vermeyi ve kutularda oynama yapmamaları, kombilerdeki vanaları ve şartelleri kapalı tutmaları gerekmektedir” şeklinde uyarmıştı.

Görgü tanıkları Uşak'ta önceki gün doğalgaz kesintisi olduğunu, şehre gaz verilmesinden sonra da patlamaların yaşanmış olmasına dikkat çekti. (İHA)