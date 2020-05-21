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Uşak’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

18:44 -
Haberler Gündem
Uşak’ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Banaz ilçesine bağlı Kiraz mevkiisinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve su tankeriyle karadan müdahale ederken, havadan söndürme helikopteriyle de çalışmalara destek verildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu öğrenilirken, yangının 2 dekarlık alana yayıldığı bildirildi.

Banaz jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları ise sürüyor. DHA

FOTO: DHA

Uşak yangın
Son güncelleme: 18:47 21.05.2020
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