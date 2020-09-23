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Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı

İstanbul'da Üsküdar ilçesinde Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkılacak.

11:18 -
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İstanbul’un Üsküdar İlçesinde Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi.

Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı.

DHA’nın haberine göre büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından yıkım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

çevik kuvvet istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üsküdar
Son güncelleme: 11:38 23.09.2020
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