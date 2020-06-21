Üsküdar ve Sultanbeyli’de iki araç kundaklandı

İlk kundaklama İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanırken olay yerinde eldiven, yanıcı madde şişesi ve havlu bulundu.

Polis, otomobilin sahibinin ve olayı gören vatandaşların bilgisine başvurdu. Vatandaşların, olayı gerçekleştiren kişinin bir kadın olduğunu söylediği öğrenildi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Üsküdar’da meydana gelen ikinci olay ise saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. Cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil sabaha karşı alev topuna döndü.

Görgü tanıklarının iddiasına göre bir kişi sabaha karşı otomobilin sağ ön camını kırarak içeriye yanıcı bir madde attı. Polis ekiplerinin de kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. (DHA-İHA)