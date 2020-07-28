Üsküdar’da 125 santim uzunluğunda iguana bulundu

Üsküdar Belediyesi ekipleri ihbar üzerine Altunizade’de bir apartmana girmeye çalışan 125 santim uzunluğunda iguanayı file ile yakaladı. Veteriner müdürlüğü ekipleri iguanayı Minik Dostlar Kliniği’ne getirerek sağlık taramasından geçirdi. İguana daha sonra klinikte koruma altına alındı.

BAŞKAN TWEET ATTI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuyla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı; “Nat Geo Üsküdar! Bu işlere önem veriyoruz diye mi bizim karşımıza çıkıyorlar acaba diye düşünmüyor değilim :) Arkadaşlarımız ihbar üzerine 125 santim boyunda bir İguana'yı arazide gezerken (evet gezerken) buldular. Öğrendik; ısırmaz ama kuyruk açısından uzak durun dediler” (İHA)