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Üsküdar’da 40 çuval patates çalan hırsızlar kamerada

İstanbul Üsküdar'da patates, soğan toptancılığı yapan iş yerinden 40 çuval patates çalma anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

11:56 -
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Üsküdar’da 40 çuval patates çalan hırsızlar kamerada

Selami Ali Mahallesi’nde bulunan ve patates soğan toptancılığı yapan bir iş yerine sabah 06.00 sularında minibüsle gelen şüpheliler, etrafı gözetleyip olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheliler, bu kez minibüsü patateslerin bulunduğu alana park etti.

Ardından, patates yüklü çuvalları karanlıktan da faydalanarak minibüse yüklemeye başladılar. Bu sırasında bir kağıt toplayıcısının sokaktan geçişini umursamayan şüpheliler, çuvalları yüklemeye devam etti.

40 ÇUVAL PATATES ÇALDILAR

Yaklaşık 5 dakika süren hırsızlık olayında piyasa değeri 3 bin lira olan 40 çuval patates çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsle sokağa giren şüphelilerin, patates yüklü çuvalları minibüse koyduktan sonra olay yerinden ayrılması görülüyor.

İş yeri çalışanı Semih Günaydın “Sabah dükkana geldiğimde malımın eksik olduğunu fark ettim. Kamera görüntülerine baktığımda minibüs sokağa girip patateslerin bulunduğu alana park etmiş. Patates çuvallarını alıp kaçmışlar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum” diye konuştu. (DHA)

istanbul Üsküdar
Son güncelleme: 12:02 03.02.2020
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