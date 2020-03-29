Üsküdar’da balık tutan vatandaşa zabıtadan sert müdahale!

Üsküdar’da 53 yaşındaki Eyüp Kapıcıoğlu, 22 yaşındaki oğlu Ali Kapıcıoğlu ve yeğeni Mustafa Kapıcıoğlu ile 27 Mart Cuma günü Çengelköy sahilinde balık tutarken zabıtalarla karşı karşıya geldi.

Zabıtaların uyarısı sonrası toplandıklarını buna rağmen zabıtaların kendilerine şiddet uyguladığını iddia eden Eyüp Kapıcıoğlu şöyle dedi:

* Virüsten dolayı zaten çalışamıyoruz.

* Evde canımız sıkılınca sahile inip bir hava alalım dedik. Oltaları attık.

* Bu sırada yanımıza bir tane zabıta gelip uyardı.

* Biz de tamam deyip toplanmaya başladık.

* Cami yakın olduğu için ben namaz kılıp öyle gideyim dedim.

* Ben namaz kılarken oğlum bir olta atmış.

“ZORLA OLTALARIMIZI ALMAYA ÇALIŞTILAR”

Namazdan çıktığında oğlunun olta attığını görünce beklediklerini söyleyen Kapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Tam bu sırada 8-10 tane zabıta daha geldi.

* Oltaları zorla elimizden almaya çalıştılar.

* Hepsi benim çocuğum yaşındaydı. Bırakın gidelim, gerek yok dedim.

* Oğlumun elindeki oltayı da zorla almaya çalışınca oğlum vermek istemedi.

* Ceza yazacaksanız yazın yoksa gidiyoruz dedi.

* Bir anda çocuğun üstüne saldırdılar.

* Yeğenim ayırmaya çalışırken 3-4 kişi de ona vurmaya başladı.

* Yeğenim yere düşünce kafasını kaldırıma vurdular.

“ŞİKAYETÇİ OLDUK”

“Vahşice bir olay yaşadık” diyen Eyüp Kapıcıoğlu, şöyle konuştu:

* Oğlumu zorla zabıta arabasına bindirdiler.

* Onu oradan kurtarmaya çalıştım. Arabadan indirdim.

* Oğlum kaç yoksa seni burada öldürecekler dedim.

* Olay yerine polisi çağırdık.

* Hastaneye götürdüler darp raporu aldık.

* Sonra da bizi karakola götürüp 4 saat orada beklettiler.

* Hiçbir işlem yapmadan bıraktılar. Biz şikayetçi olduk.

“KAFAMI KALDIRIMA VURDULAR”

Olay anında zabıta ekiplerinin kafasını kaldırıma vurduğunu iddia eden Mustafa Kapıcıoğlu da şunları söyledi:

* Zabıtalar yeğenimin elinden oltayı almaya çalışınca yeğenim sesini yükseltti.

* Ağzından küfür de çıktı. Ondan sonra saldırmaya başladılar.

* Ben kurtarmaya çalışırken bana da vurmaya başladılar.

* Ben yere düşünce de kafamı kaldırıma vurdular.

“POLİSİ ÇAĞIRDIK”

Yapabilecek bir şeyleri olmadığını anlatan Mustafa Kapıcıoğlu, şöyle konuştu:

* Ben yerden kalktığımda hala amcama vuruyorlardı.

* Kafamdan kan aktığını görünce yeter artık diye bağırdım.

* Çocuk küfür ettiyse çağırın polisi şikayetçi olun dedim.

* Sonra da polisi biz çağırdık.