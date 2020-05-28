Üsküdar’daki kilisenin haçını söken şüpheli gözaltına alındı

Habip ATAM

Sevgim Begüm YAVUZ

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre; Üsküdar, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi önüne gelen bir kişi, parmaklıklara tırmanıp kapıdaki haçı kırarak yerinden kopardı. Olaydan 3 gün sonra haçı yerde gören bir kişi kilise yönetimine bilgi verdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kilise yönetiminin açıklamasına göre, vakıf başkanı tarafından olay emniyete bildirildi. Yapılan ihbar üzerine, güvenlik kamera kayıtlarının da kaydettiği olayla ilgili İstanbul Emniyeti çalışma başlattı.

200’E YAKIN KAMERA İNCELENDİ

Yapılan araştırmalarda, şüphelinin olay anını gerçekleştirdiği görüntü incelendi. Daha sonra ise şüphelinin kilise önüne geldiği ve ardından uzaklaştığı bölgede kamera çalışması yapıldı.

Ekipler, 200'ye yakın kamera inceleyerek, şüphelinin Beykoz Kanlıca Sahili'nden yürüyerek, Surp Krikor Ermeni Kilisesi'ne uğradığı ve olayı gerçekleştirdikten sonra da Üsküdar Yavuztürk Mahallesi, Ayvacı Sokak üzerindeki bir adrese gittiği anlaşıldı.

20 KİLOMETRELİK TAKİPLE YAKALANDI

Yaklaşık 20 kilometrelik bir hatta incelenen görüntülerde şüphelinin Mazlum D. olduğu belirlendi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

“PLANLI DEĞİLDİ”

Mazlum D.'nin emniyetteki sorgusunda; saldırının planlı bir şey olmadığını, bir anlık sinirle bu suçu işlediğini söylediği öğrenildi. Çok sayıda suç kaydı olan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “27.05.2020 günü Üsküdar İlçesi Kuzguncuk Mahallesi No: 14 sayılı adreste bulunan Ermeni Kilisesi'ne ait haçın kırılıp kilise önündeki kaldırıma atıldığının ihbarı üzerine ‘İbadethanelere Zarar Verme’ suçundan soruşturma başlatıldığı” kaydedildi.

Şüphelinin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, “Temin edilen kamera görüntüleri üzerinden eylemi gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli M. S.'in 28.05.2020 günü yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.