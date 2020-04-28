Usta gazetecilerden çok konuşulacak maske yorumu!

Soruşturmacı televizyon gazetecisi Uğur Dündar ve Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil, sozcu.com.tr’de yayınlanan, moderatörlüğünü Gökmen Ulu'nun yaptığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maske dağıtım konusundaki düzenlemeyi yorumlayan Uğur Dündar, şunları söyledi:

* Şöyle deseler çok daha rahatlarlar: ‘Artık biz maske işini halka bıraktık’ demek gibi bir şey oluyor bu.

* Özellikle vurgulamak istediğim şu; daha kendi içimizde maske sorununu çözememişken, kalkıp şov amaçlı ABD’ye malzeme, maske, korunaklı giysi, siperlik gibi donanımları göndermek Türkiye gerçekleriyle örtüşmüyor gibi.

ÖZDİL: İYİCE REZALETE DÖNÜŞTÜ

Yılmaz Özdil ise, şu ifadeleri kullandı:

* Benim bildiğim kadarıyla krizden önce hastaneler maskeyi tanesi 17 kuruşa satın alıyormuş.

* 15 kuruşluk maskeyi dağıtmayı beceremediler, salgın günlerinde Kanal İstanbul ihalesi yapmayı çok güzel beceriyorlar.

* Bana sorarsanız bir yandaş müteahhite versinler bu maske işini de maske bulalım.

* İyice rezalete dönüştü.

* Türkiye’nin dünyada yardım etmediği tek ülke Türkiye. Bu efsane devam ediyor.

DÜNDAR: EMEKLİLERİN DURUMU ÇOK KRİTİK

Esnaf ve emeklilerin durumuna dikkat çeken Dündar, şöyle konuştu:

* Bazı emeklilerin durumu çok kritik.

* Maaşlarına bloke geliyor, haciz işlemleri uygulanıyor.

* Hacizli maaşlar gelir kapılarını tamamen tıkıyor.

* Öyle emekliler var ki bugün bir kuruşa muhtaç durumdalar.

* Kobilerin çoğu şu an can suyuna muhtaç durumda.

‘HER ŞEYİN SORUMLUSU KUAFÖRLER VE BERBERLER’

Kuaför ve berberler ile 65 yaş üstünün durumunu değerlendiren Özdil, şöyle konuştu:

* Türkiye’deki her şeyin sorumlusunun berberler ve kuaförler olduğunu düşünüyorum.

* Birisi kafayı berberlere takmış.

* Mesela bana geçen kuaför arkadaş mesaj atmış. ‘Sağlık Bakanı’nı izliyoruz tıraşı gayet yerinde. Belli ki bu insanlar kuaför, berber hizmetlerini alıyorlar. O zaman bizim günahımız ne?’

* Allah aşkına bugün lütfen kafanızı pencereden uzatın.

* Herkes dışarda. 65 yaş üstüne yasak. Bir bunlar bir de kuaförler.

* Neredeyse iki aya yakın evlerine tıktığımız insanlar malikanelerde, villalarda oturmuyorlar.

* Buna acilen artık Allah’ını seven biri müdahale etsin, bu insanların dışarıya çıkmasına izin verilsin.

DÜNDAR: 4 HAFTA SONRA BİR İYİLEŞME İÇİNE GİRECEĞİZ DEMEK FEVKALADE YANLIŞ

Dündar, şu ifadeleri kullandı:

* 250 TIR şoförü Türkiye-İran sınırında 20 gündür bekletiliyor.

* Şimdi bunların yemek ihtiyacı karşılanmıyor, barınma, tuvalet, banyo gibi ihtiyaçları giderilmiyor.

* Siz önce oraya bir sahra karantinası kuramaz mısınız?

* Önce bunu yapmalısınız, ondan sonra ABD’ye mi, İngiltere’ye mi yardım edeceksiniz. Öteki tarafına sıra gelir.

Dündar sözlerine şöyle devam etti:

* Normalleşme adım adım gelebilir tabi.

* Pandemideki ölümcül etki yavaş yavaş azaldığında, öldürücü gücü hafiflediğinde peyderpey değişikliklerin yapılması doğaldır.

* Biz önümüzdeki 4 hafta sonra böyle bir iyileşme içine gireceğiz demek fevkalade yanlış.

‘KİMSEYE VERİLECEK 5 KURUŞ PARA YOK’

Özdil ise, şu şekilde konuştu:

* Ben Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye’de corona virüsü salgınının sona erdiğini düşünüyorum.

* Vefat sayılarına, yeni vaka sayılarına baktığımızda bunu kontrol altına aldık diyen tek ülke Türkiye.

* Kimseye verilecek 5 kuruş para yok. Ne esnafa ne işsize verilebilecek 5 kuruş var.

* Devletin, hükümetin cebinde para mara yok. Yapılacak tek şey var, bu iş bitti demek.

* Bu iş bitti deyip milleti sokağa saldılar. Mayıs ortası gibi tarihler de veriyorlar.

* Çıkıp herkes Sağlık Bakanı’na ve hükümete şirin görünmek için 15 Mayıs’ta, 19 Mayıs’ta bitebilir diyor.

* Herkes biliyor ki bir ay daha devam etsek, ne dükkan ne AVM kalır.

* Bizi seven insanlara söyleyebileceğimiz tek mesaj, herkes kendisini iyi korusun.

* Bundan sonrası, saldım çayıra Mevlam kayıra.

İsveç’ten getirilen Türk vatandaşına ilişkin konuşan Dündar, yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşının çaresiz olduğunu söyleyerek, “Binlerce Türk çaresiz durumda. Siz yurttaşlar arasında tercih yapar, diğerlerini görmezden gelirseniz o zaman vicdanlar sızlar” dedi.

Özdil de “Batan ülkeden bir vatandaşımızı kurtardılar. Hakikaten insan üzülmekten başka bir şey yapamıyor. Bir uçak da İngiltere’ye gönderelim. İngiltere Başbakanını getirelim” dedi.