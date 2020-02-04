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‘Üstü kirli’ diye küçük çocuğu otobüsten attı, çocuğu savunan yolcunun ise gırtlağını sıktı

Bursa'da özel halk otobüsü şoförü, "üstü ve ayakları kirli" diye bir çocuğu bağıra çağıra otobüsten indirdi. Öfkeli şoför yanındaki yakını ile kendisine tepki gösteren bir yolcuyu ise darp etti.

11:10 -
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Olay, Bursa’da özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üstü ve ayakkabıları kirli olan bir çocuk otobüse binmek istedi.

Kartını okutan çocuk daha sonra içeri doğru yürüdüğü sırada, otobüs şoförü, ayaklarındaki çamurlar otobüse yayıldığı için sinirlenerek çocuğu aşağı indirdi. Durumu fark eden yolcular şoföre tepki göstermeye başladı.

BOĞAZINI SIKIP DARP ETTİ

Otobüs şoförünün yakını, tepki gösteren yolcunun boğazını sıktı

Bir yolcunun ise kaydettiği görüntülerde, otobüs şoförü bir yolcunun üzerine yürüdü. Şoförün yanında bulunan yakını ise yolcuyu darp etti, hızını alamayınca ise boğazını sıkarak boğmaya kalktı.

O anları kayıt altına altına yolcu, sosyal medyada bunları yayınlayınca şoföre tepki yağdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı. (İHA)

Bursa Çocuk Darp Polis
Son güncelleme: 11:28 04.02.2020
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