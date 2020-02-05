UTANÇ! Ocak ayında 27 kadın cinayete kurban gitti, 7 kadın ölümü ise şüpheli

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), ocak ayında işlenen kadın cinayetlerine ilişkin raporunu paylaştı. Buna göre, geçen ay 34 kadın öldürüldü. Platformun açık kaynaklardan derlediği istatistiklerine göre; yedi kadının ölümü ise şüpheli.

Raporda, beş kadının boşanmak istemesi ve barışma isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair kararlar almak isterken öldürüldüğüne dikkat çekildi.

En fazla kadın cinayeti İstanbul’da işlendi. 15 kadın ateşli silahlarla, sekiz kadın kesici aletle, bir kadın boğularak, iki kadın darp edilerek ve bir kadın da yakılarak öldürüldü.

Ocak ayı kadın cinayetleri incelendiğinde kadınların en çok evlerinde öldürüldüğü görüldü. Evinde cinayete kurban giden kadın sayısı 16. Altı kadın sokak ortasında, biri otomobilde, biri ise ıssız bir yerde katledildi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN İSİMLERİ

Ebru Aras, Leman Ege, Deniz Gezginci, Zübeyde Duran, A.Ç., Aynur Erke, Irma K, Tuğçe Demiryaran, Seyhan Yüksekova, Zülfiye Yüksekova, Gamze Esen, Emine Arslan, Füsun Akırmak, Melike Demirok, Büşra Yabaşkul, Eca Alça, Esma Polat, Melahat İşbir, Şehriban Çatı, Alev Ergin, Şerife Beceren, Mesrure Gemirci, Ekin Köse, Yurdagül P., Ümmühan A.,Fatma Tümen ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLAN KADINLAR

Aysel Onat, Gülnihal Kurum, Cennet Mirzanlı, Sedef Yıldırım, Tuğba Açıkgöz, Maha Mohammed Talab ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın.