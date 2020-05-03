Utandıran sıralama! Çin’den sonra ikinci sıradayız!

Çağdaş Gazeteciler Derneği, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Dünya basın endeksi sıralamasında 180 ülke içinde 154’üncü sırada yer alan Türkiye’nin, Çin'den sonra en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ikinci ülke olduğu belirten ÇGD’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* Basın ve ifade özgürlüğü; bireyin fikir beyan etmesi ve bilgi edinebilmesinin, kamusal çıkar çerçevesinde halkın doğruları öğrenebilmesinin, tüm toplumda geniş bir denetimin mümkün olmasının ve dolayısıyla eşit bireyler olarak birlikte yaşayabilmemizin temeli, teminatıdır.

KESKİN BİR SAFLAŞMA YAŞANIYOR

* Tam tersi bir düzen; çatışmalar, savaşlar, salgınlar ve ekonomik eşitsizliklere dayalı bir dünya yaratmak isteyenlerin, özgür düşünceyi, bağımsız ve özgür basını hedef almaları da bu yüzdendir. Basının üzerinde hâkimiyet kurarak, halkın gören gözünü bağlayan, konuşan dilini susturan, duyan kulağını kapatanların; halk adına üstlenilen denetleme ve gözcülük görevini engelleyenlerin tek muradı, kurdukları sömürü düzeninin sürmesidir. Türkiye öznelinde daha da keskin bir saflaşma yaşanmaktadır.

* Anayasa ve yasalarda evrensel insan haklarının kabul edilmesine, basının hür ve sansür edilemeyeceğinin hüküm altına alınmasına, temel özgürlüklerle ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olunmasına karşın uygulamalar tamamen farklı yöndedir.

MAFYA LİDERLERİ DIŞARIDA, GAZETECİLER İÇERİDE

* Basına ilişkin kara listelerde sıra başı olan Türkiye'de ne yazık ki gazetecilere yönelik baskılar bilerek, isteyerek, kasten, örgütlü şekilde gerçekleştirilmektedir. Daha geçen ay bunun birçok örneğine şahitlik edilmiştir. Corona virüsü salgını gerekçesiyle TBMM'den AKP ile MHP'nin oylarıyla çıkartılan af niteliğindeki yasanın kapsamına gazetecilerin suçlandığı ceza maddeleri konulmamıştır. Gazetecileri içeride tutmak isteyen siyasi anlayış, mafya liderlerini, hırsızları, yaralama suçu işleyenleri, gaspçıları serbest bırakmakta bir dakika tereddüt etmemiştir.

TV KANALLARINA CEZA YAĞDI

* Gazeteciliğe yönelik baskı ve saldırıların bir başka boyutu ise sözde özerk özde bağımlı RTÜK eliyle uygulanmaya devam edildi ve milyonların izlediği programlar üzerinden kanallara ceza yağdırıldı. RTÜK cezaları bu dönemde görülmemiş düzeye ulaştı, diktatörlüklerle yarışır hale geldi.

İLAN KESME CEZASI

* Sadece iktidarın söylemine muhalif oldukları için FOX TV ve Halk TV'ye verilen ağır cezalar, KKTC merkezli Diyalog TV'nin kapatılması, Kafa Radyo'ya verilen program durdurma cezaları ve diğer cezalar ‘bu kadar da olmaz' dedirtti. Aynı şekilde Basın İlan Kurumu eliyle eleştirel, sorgulayıcı ve araştırmacı gazetecilik yapan gazeteler cezalandırıldı, ilanları kesildi.

İKİ GAZETECİ SALDIRIYA UĞRADI, GAZETE BİNASI KURŞUNLANDI

Türkiye'nin Nisan ayı basın raporu şöyle:

* Bir gazeteci tutuklandı, 11 gazeteci için toplam 137 yıla kadar hapis cezası istendi.

* Üç gazeteci gözaltına alındı, 10 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı.

* Antalya ve İzmir'de iki gazeteci saldırıya uğradı, Kocaeli'de bir gazete binası kurşunlandı.

* 18 haber sitesi erişime kapatıldı, bir haber için 273 internet bağlantısı engellendi.

* RTÜK bir televizyonun yayınını durdurdu, üç televizyon ve bir radyoya üst sınırdan para cezalarının yanı sıra 14 program durdurma cezası verdi.