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Uyarıları hiçe saydılar, kapalı olan PTT önünde iç içe beklediler

Yardıma muhtaç ailelere 1000'er liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen Esenyurt'ta insanlar PTT önlerinde kuyruk oluşturmaya devam etti. Polis, sosyal mesafeyi hiçe sayarak bekleyenleri dağıtmak için sık sık anonslarla uyarıda bulundu.

18:57 -
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Açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketiyle, ihtiyaç sahibi ailelere 1000’er lira yardım dağıtılmasıyla PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.

VALİLİK DUYURU YAPMIŞTI

Bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar polis tarafından da defalarca uyarılırken dün akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ihtiyaç sahibi vatandaşların alacağı sosyal yardım parasının evlere getirileceğini duyurdu.

KAPALI OLMASINA RAĞMEN KUYRUĞA GİRDİLER

PTT’ye gitmeye gerek olmamasına rağmen vatandaşlar Esenyurt’ta PTT önünde sosyal mesafeyi ve corona Virüsünü hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri vatandaşları hem anons yaparak hem de birebir uyararak paralarının evlere dağıtılacağını söyledi.

Vatandaşların bazıları uyarıları dikkate alarak evlerine giderken bazıları ise beklemeye devam etti. İHA

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Corona Ekonomi Emniyet Esenyurt istanbul Polis Sözcü
Son güncelleme: 19:06 03.04.2020
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