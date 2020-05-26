Uyuduğu kamyonda ölü bulundu

Özel bir lojistik şirketinde çalışan İsmet Kabadayı, kullandığı kamyonla Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine geldi. Çukurköy Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde duran Kabadayı, aracı birinci şoföre bırakırken uyumak için aracın koltukları arkasında bulunan bölmeye geçti.

Kamyonun birinci şoförü Afyonkarahisar’a gitmek için yola çıkacağı sırada İsmet Kabadayı’yı kontrol etti ve ekiplere haber verdi. Yapılan incelemede Kabadayı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kabadayı’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. (DHA)