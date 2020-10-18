Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı hali kameralarda

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bonzai kullandığı iddia edilen genç yolun ortasına yattı. Dakikalarca yolun ortasında kullandığı maddenin etkisi ile yuvarlanan genci, vatandaşlar saniye saniye kaydetti. Gence kimse müdahale etmedi.

MEYDANDA DAKİKALARCA DÜŞTÜ KALKTI

Kullandığı maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir başka genç ise Esenyurt Meydanı’nda görüntülendi. Meydanda bulunan bir bankta oturan genç, dakikalarca düşüp kalktı. En sonunda yere düşen gence kimse müdahale etmedi. Kullandığı bonzainin etkisinde kalan genci bir vatandaş ise saniye saniye görüntüledi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sütyenden çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti