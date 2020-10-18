Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı hali kameralarda

Esenyurt'ta, meydan ve 19 Mayıs Bulvarı'nda bonzai kullandığı iddia edilen gençlerin içler acısı halini vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti. Esenyurt'ta, birçok gencin katili olan uyuşturucu maddesi bonzai kullandığı iddia edilen kişiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Güncellenme: 16:27, 18/10/2020
Haberler Gündem

Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bonzai kullandığı iddia edilen genç yolun ortasına yattı. Dakikalarca yolun ortasında kullandığı maddenin etkisi ile yuvarlanan genci, vatandaşlar saniye saniye kaydetti. Gence kimse müdahale etmedi.

MEYDANDA DAKİKALARCA DÜŞTÜ KALKTI

Kullandığı maddenin etkisinde olduğu iddia edilen bir başka genç ise Esenyurt Meydanı’nda görüntülendi. Meydanda bulunan bir bankta oturan genç, dakikalarca düşüp kalktı. En sonunda yere düşen gence kimse müdahale etmedi. Kullandığı bonzainin etkisinde kalan genci bir vatandaş ise saniye saniye görüntüledi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirSütyenden çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum ettiSütyenden çıkan uyuşturucu 58 yıla mahkum etti

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more