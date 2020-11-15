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Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

İstanbul Zeytinburnu'nda polis ekiplerinin metruk bir binada yaptığı baskında 24 bin 900 adet extacy hap, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda silah parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:54, 15/11/2020
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Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti konusunda yaptığı çalışmalar sonucunda  geçtiğimiz perşembe günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’ndeki metruk bir binaya baskın düzenledi.

Binada yapılan aramalarda valiz içerisinde çok sayıda silah parçası, 2 karton içerisinde 16 kilo 325 gram ağırlığında 24 bin 900 adet extacy uyuşturucu hap, şişe içerisine konulmuş uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili Halil P., Emrah A. ve Hayri B. gözaltına alındı. Halil P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah A. ve Hayri B. ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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