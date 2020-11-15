Uyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti konusunda yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz perşembe günü Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi’ndeki metruk bir binaya baskın düzenledi.

Binada yapılan aramalarda valiz içerisinde çok sayıda silah parçası, 2 karton içerisinde 16 kilo 325 gram ağırlığında 24 bin 900 adet extacy uyuşturucu hap, şişe içerisine konulmuş uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili Halil P., Emrah A. ve Hayri B. gözaltına alındı. Halil P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emrah A. ve Hayri B. ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.