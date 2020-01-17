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Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

08:08 -
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Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa ve Karaman'da bulunan 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

FOTO:İHA

Özel harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(İHA)

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