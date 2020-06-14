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Uyuşturucu tacirleri mezarlık duvarına tosladı

Bursa polisi araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu taşıyan zanlıları nefes kesen bir operasyonun ardından kıskıvrak yakaladı. Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheliler, kaçtıkları aracı mezarlık duvarına çarptı. Şüphelilerden biri yaralanırken diğer ikisi kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

10:39 -
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Uyuşturucu tacirleri mezarlık duvarına tosladı

Bursa polisinin uzun süredir peşinde olduğu tacirler yüklü miktarda uyuşturucu ile İzmir istikametinden Bursa’ya doğru yola çıktı. Bursa sınırlarına girinceye kadar uzaktan izlenen şüpheliler durdurulmak istendi.

Polisi karşında gören tacirler çevre yolundan İstanbul istikametine doğru kaçtı. İznik ilçesine yönelen şüpheli şahıslar Jandarmanın da yardımıyla kıstırıldı.

MEZARLIĞA SÜRDÜ

Yaklaşık 50 kilometre kaçan şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca kullandıkları otomobili bir mezarlığın duvarına çarptı. Araçtaki şüphelilerden biri yaralanırken ikisi kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahısların kaçmaya çalıştığı otomobilde yapılan aramalarda otomobilin gizli yerlerine zulalanmış 31 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüphelinin bugün adliyeye çıkarılacakları öğrenildi. (İHA)

Bursa istanbul izmir uyuşturucu
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