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Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 864 adet çakmak gazı ele geçirildi. İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu incelemede uyuşturucu tacirlerinin çakmak gazını kullanarak toz esrardan likit esrar elde ettiği ve kilosunu da 90 bin liraya sattığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
11:17 -
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Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice ilçesi Yalaza ve Bağlan köyleri kırsalında icrasına başlanılan Şehit Jandarma Er Yusuf Kolay operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan dikkatli incelemenin ardından operasyonlarda bulunan çakmak gazları, uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemini deşifre etti.

90 BİN LİRAYA SATIYORLAR

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemelerde çakmak gazlarının toz esrar maddesini likit haline getirdiği ve bunu da batı illerine kilosunu 90 bin liraya sattığı ortaya çıktı. Likit esrar, her türlü gıda maddesinin içine konularak kullanılabilirken, en basit yolunun kürdan yardımı ile sigaranın üzerine sürüldüğü, bunun daha çok uyuşturucu etkisi oluşturduğu öğrenildi. (İHA)

Diyarbakır şehit uyuşturucu Yalaza
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