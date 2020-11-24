Uyuşturucu tacirlerinin zehir ajandası ele geçirildi

Operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Zehir tacirlerine yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri, torbacılara uyuşturucu temin eden bir şüpheliyi belirledi. Araştırmalarda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen uyuşturucuyu piyasaya süren şüpheli M.A.'nın Esenyurt'ta bir adreste kaldığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU EVİ

Jandarma ekipleri evi fiziki takiple izlemeye aldı. Yapılan takip çalışmasında şüphelinin uyuşturucuları kaldığı adreste depoladığı anlaşıldı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalışmaların ardından operasyon düğmesine basan jandarma ekipleri harekete geçti. Esenyurt'taki adrese baskın düzenleyen Jandarma ekibi, M.A. ve adresteki diğer bir şüpheli S.K.'yı gözaltına aldı.

‘VADİ’ BULDU

Jandarma ekipleri, adreste arama yaparken narkotik madde bulma eğitimli “Vadi” isimli dedektör köpeği kullandı. Hassas burunlu köpeğin de yardımıyla aramalarda 33 kilo toz esrar ve 1 kilo eroin ele geçirildi.

ZEHİR AJANDASI ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 liraya el koyan ekipler, bir de ajanda buldu. Ajandada şüphelilerin uyuşturucu sattıkları kişilerin bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Hesap defteri gibi kullanılan ajandadan yola çıkan ekiplerin soruşturmayı derinleştirirken, karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.