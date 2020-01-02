Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Uyuşturucu yılbaşı gecesinde can aldı! Siparişi böyle vermiş

İstanbul Zeytinburnu’nda 27 yaşındaki Emrullah Orhan isimli genç, yılbaşı gecesi uyuşturucu komasına girerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emrullah Orhan’ın arkadaşı Emre D.’nin görüntülü arayarak Şeymus Ç.’den uyuşturucu istediğini belirledi. Gözaltına alınan Emre D. ve Şehmus Ç. tutuklanırken, uyuşturucu siparişi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tugay SADAY
21:15 -
Haberler Gündem

Zeytinburnu'nda tekstil işiyle uğraşan Emrullah Orhan, yılbaşı gecesi arkadaşı uyuşturucu kullandı. Bir süre sonra rahatsızlanan Emrullah Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERDoğum günü partisinde uyuşturucudan öldüDoğum günü partisinde uyuşturucudan öldü

GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK UYUŞTURUCU SİPARİŞİ VERDİ

Soruşturma kapsamında Emrullah Orhan'ın uyuşturucuyu nasıl temin ettiğini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında Emrullah Orhan'ın yakın ilişkileri mercek altına alınırken, işyerindeki güvenlik kamerası incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde Emrullah Orhan'ın arkadaşı olan Emre D.'nin uyuşturucu satıcısını görüntülü arayarak uyuşturucu siparişi verdiği, uyuşturucu maddeleri ise Şeymus Ç.‘nin getirdiği belirlendi.

İLGİLİ HABERSuriyeli uyuşturucu satıcılarına operasyonSuriyeli uyuşturucu satıcılarına operasyon

TUTUKLANDILAR

Tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Emre D.'yi ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Şehmus Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından iki şüpheli, “Ölüme Sebebiyet vermek” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Satmak, Almak ve Temin Etmek” suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli de tutuklandı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more