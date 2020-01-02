Uyuşturucu yılbaşı gecesinde can aldı! Siparişi böyle vermiş

Zeytinburnu'nda tekstil işiyle uğraşan Emrullah Orhan, yılbaşı gecesi arkadaşı uyuşturucu kullandı. Bir süre sonra rahatsızlanan Emrullah Orhan'ın hayatını kaybetmesi üzerine Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

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GÖRÜNTÜLÜ ARAYARAK UYUŞTURUCU SİPARİŞİ VERDİ

Soruşturma kapsamında Emrullah Orhan'ın uyuşturucuyu nasıl temin ettiğini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Emrullah Orhan'ın yakın ilişkileri mercek altına alınırken, işyerindeki güvenlik kamerası incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde Emrullah Orhan'ın arkadaşı olan Emre D.'nin uyuşturucu satıcısını görüntülü arayarak uyuşturucu siparişi verdiği, uyuşturucu maddeleri ise Şeymus Ç.‘nin getirdiği belirlendi.

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TUTUKLANDILAR

Tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Emre D.'yi ve uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen Şehmus Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamaların ardından iki şüpheli, “Ölüme Sebebiyet vermek” ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Satmak, Almak ve Temin Etmek” suçlarından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan iki şüpheli de tutuklandı.