Uyuşturucudan tutuklanan şüphelinin eşi: “Adem ne yaptın sen?”

Denizli’nin Buldan ilçesinde ekipler, iki kişinin saksılarda hint keneviri yetiştirip sattığını belirledi. Şüpheliler Adem Taş (45) ve Ahmet Yeşilkaya’nın (43) evlerine ekiplerce dün operasyon düzenledi. İki kişinin evlerinde yapılan aramalarda, çatı, balkon ve ahırda saksılara dikilmiş toplam 600 kök Hint keneviri, kaçak üretildiği belirlenen 20 litre rakı, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca, 50 mermi ele geçirdi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Adliye çıkışında, cezaevine götürülmek üzere jandarma aracına bindirilen Adem Taş’a, eşi “Adem ne yaptın sen?” diye defalarca kez seslendi, ancak cevap alamadı. (DHA)