Uzaklaştırma kararı olan adamın ‘özel eşyaları’ cephane çıktı!

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde oturan Ç.D. (34), eşi H.H.D.’den şiddet gördüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldı. Şüpheli H.H.D. uzaklaştırma kararının ardından eşi Ç.D. ile oturduğu eve gelerek ‘özel eşyalarını’ alacağını söyledi.

Ç.D. ise polis ekiplerine haber verdi. Polis, H.H.D.’yi evin kapısında yakalayıp, uzaklaştırma kararına uymadığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

TABANCALAR, 700 MERMİ, BIÇAK, SATIR…

Ç.D. eşi H.H.D.’nin özel eşyaları olduğunu söylediği valizini polise ekiplerine teslim etti. Valizde yapılan kontrolde 5 adet kuru sıkı tabanca, çelik bilye atan tabanca, kurusıkı tabanca mermileri, çelik bilyeli mermiler, 700 mermi, bıçak ve satır bulundu.



Emniyete götürülen H.H.D.’nin ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçundan suç kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)