Uzaktan eğitim için bilgisayar aldı, kutudan çıkanlarla şaşkına döndü

Çekmeköy Çamlık Mahallesinde yaşayan Alparslan ailesi, telefondan uzaktan eğitim derslerine katılmaya çalışan 4. sınıf öğrencisi oğulları Efe Kerim Alparslan'a sürpriz yapmak için bir elektronik mağazasından bilgisayar siparişi verdi. Baba Alparslan'ın siparişi 3 gün sonra aileye ulaştı. Alparslan, paketi görünce heyecanlanan oğlu Efe Kerim'e sürpriz yaptıklarını söyleyerek verip açmasını istedi.

KUTUYU AÇTI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bilgisayar kutusunu görünce heyecanlanan Efe Kerim Alparslan, bir an önce paketi açmaya çalıştı. Bu sırada baba çocuğunun heyecanını ve paketi açmaya çalışmasını telefonuyla kaydetmeye başladı. Paketin açılmasıyla birlikte bilgisayar yerine 3 adet kitap çıkınca aile neye uğradığını şaşırdı.

“LAPTOP YERİNE BOŞ KUTU YOLLAMIŞLAR”

Yaşanan olayı anlatan Baba İlyas Alparslan, “Kargocu gelip kapıya bırakıp gitmiş. İçini açtığımızda laptop yerine sadece kutusunu göndermişler ve içinden kitaplar çıktı. Ağırlık yapsın diye özellikle koyulmuş. Laptop ve CD'si kağıtlarda yırtılarak alınmış. Çocuklarımın ikisi de okula gidiyorlar ve EBA'dan ders görüyorlar. İki defa ürünü satan elektronik mağazasının müdürlüğüne kadar gittim, kargoyu inceleyeceğiz dediler. Kargo elektronik marketle iletişime geçmemi istedi. çocuklarım çok mağdur oldu” dedi.

“ÇOK HEYECANLIYDIM”

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, “Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydım. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin” diye konuştu. (İHA)