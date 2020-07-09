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Uzmandan dikkat çeken tespit: Tamamen bilim dışı

Sakarya'nın Hendek ilçesi bir haftada iki patlamayla sarsıldı. Yedi işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasından kalanları imha etmek için taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada üç jandarma şehit oldu. Türkiye Yangından Korunma Ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı, değerlendirmelerde bulundu.

13:45 -
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Sakarya’nın Hendek ilçesinde yedi işçinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında bulunan fakat patlamayan malzemeleri imha edilmek üzere taşıyan kamyonda patlama meydana geldi.

Patlamada ikisi patlayıcı madde imha timinden olmak üzere üç jandarma personeli şehit olmuş, altı kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Yangından Korunma Ve Eğitim Vakfı eski başkanı Cemal Kozacı, havai fişek ve benzeri patlayıcıların naklinin nasıl yapıldığının büyük önem taşıdığını, bu işin Türk Silahlı Kuvvetleri’nde de bulunan uzmanların kontrolünde yapılması gerektiğini söyledi.

Patlayıcı maddelerin imhasında belli bir prosedür olduğuna dikkati çeken Kozacı, “Tamamen bilim dışı bir iş yapıyoruz. Bu konu el yordamıyla yapılacak bir konu değil. Bu nakliyenin yapılması kimin izniyle oldu bilemiyoruz tabii ama çok ciddi bir bilgisizlik olduğu görülüyor” dedi.

Tüyak Türkiye Yangından Korunma Ve Eğitim Vakfı (TİYAK) eski başkanı Cemal Kozacı

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Son güncelleme: 13:54 09.07.2020
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