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Uzman çavuş yamaç paraşütü kazasında can verdi!

Eğitim için geldiği Pamukkale’de Dinamit Tepesi’nden yamaç paraşütü ile atlayan uzman çavuş Veysel Ilıksu ters akıma kapılarak Çökelez Dağı eteklerine çakıldı. Ilıksu olay yerinde hayatını kaybetti.

Selami AYDIN
18:45 -
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Uzman çavuş yamaç paraşütü kazasında can verdi!

Dünyaca ünlü Pamukkale bu kez üzücü bir olaya sahne oldu. Eskişehir'den eğitim için gelen uzman çavuş Veysel Ilıksu ters akıma kapılarak yere çakıldı.

Dinamit Tepesi olarak adlandırılan noktadan atlayışını gerçekleştiren Ilıksu kısa süre sonra ters akıma kapılarak kontrolü kaybetti.

Paraşütün dengesini bir türlü sağlayamayan Ilıksu, Çökelez Dağı'na doğru yöneldi. Çabalarına rağmen kontrolü sağlayamayınca dağın yamacına çakılarak can verdi.

Yamaç paraşütünün düştüğü bölgede tarlada çalışan köylüler olaya tanık oldu. Görgü tanıkları pilotun çok kısa süre içinde yere düştüğünü ve kontrolü sağlayamadığını söyledi.

Tandem pilotu eğitimleri alan ve T5 seviyesinde olduğu öğrenilen Veysel Ilıksu, Denizli'de eğitimini tamamlayarak sertifika alacaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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