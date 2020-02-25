Uzmanlar ikiye bölündü: Corona virüs pandemiye dönüşür mü?

Çin’de ortaya çıkarak bugüne dek 30’dan fazla ülkede görülen corona virüsünün tüm dünyaya yayılarak pandemiye dönüşmesinden endişe ediliyor.

En son, 2009 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) domuz gribini pandemik hastalık ilan etmişti. Corona virüsten kaynaklanan ve ‘covid-19’ adı verilen virüs henüz pandemik hastalık kategorisine alınmadı. Virüsün pandemi kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda Türk doktorlar ise ikiye bölündü. Bazı uzmanlar, virüsün pandemiye dönüşmesinden endişe ederken bazıları da “Yeterli koşullar yok, pandemi oluşmaz” diyor.

“ARTMA EĞİLİMİNDE OLSAYDI PANDEMİ KATEGORİSİNDE DEĞERLENDİRİRDİK”

Virüsün pandemik hastalığa dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda Sözcü’ye açıklamalarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Uzun, “Vakalara ve virüsün gidişatına baktığımızda, sayılarda bir azalma olduğunu görüyoruz. Gidişatın pandemiye dönüşmeyeceğini düşünüyorum. Şu anda Çin’de virüsün aşısının bulunduğunu ancak testlerin devam ettiğini biliyoruz. Corona virüsü artma eğiliminde olsaydı ya da 30 ülke dışında da görülseydi pandemi kategorisinde değerlendirebilirdik” dedi.

“FARKLI KITALARDA OLMASI PANDEMİK HASTALIK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan ise, “Şu anda farklı kıtalarda görülmesi de pandemik hastalık olduğunu gösteriyor. Kısa bir zaman içerisinde Dünya Sağlık Örgütü’nün de pandemi diyeceğini düşünüyorum. Pandemi denildiğinde alınacak önlemler de farklılaşıyor” ifadelerini kullandı.

WHO: VİRÜS HENÜZ PANDEMİ KATEGORİSİNDE DEĞİL

WHO’nun tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için, yeni bir virüs olması, insanlara kolayca geçebilmesi ve insandan insana kolayca bulaşabilmesini gösteriliyor. Dünyada bugüne dek 2 bin 700 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti. Virüs, en son İran’da can aldı. Türkiye de bu kapsamda İran-Van sınırını kapatarak, İranlı yolcu girişlerini durdurdu.

PANDEMİK HASTALIK NEDİR?

Dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.