Uzmanlardan endişelendiren analiz: Türkiye’yi bekleyen tehlike

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü araştırmacıları Dr. Nevin Betül Avşar ve Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun 3 yıldır Gravite ve İklim Değişikliği Uydusu GRACE verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizlerde, zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor. Bilim insanları bu durumdan en çok Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin etkileneceğine dikkat çekiyor.

Bilimsel araştırmalar kuraklığın önümüzdeki yıllarda da giderek artacağına dikkat çekti. Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi; istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor.

KAR YAĞIŞLARI SU BÜTÇESİNİ ETKİLEYECEK

Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük olarak göze çarpıyor. Bilim insanları, su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu, ancak su bütçesinin azalmasının iklim değişikliği ile etkileşerek bir kısır döngü oluşturduğunu ifade ediyor.

Süreci yavaşlatabilmek için, iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı plana ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekti.

Su tasarrufunda ise gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirlerarası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yıkama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden olduğu belirtildi.

TRAKYA’DA YER ALTI SULARININ YÜZDE 85’İ TÜKENDİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer’den de Trakya için çarpıcı bir uyarı geldi.

Tekirdağ’da yer altı sularının yüzde 85’inin tükendiğini söyleyen Tecer, “Tekirdağ bölgesinde 16-17 hektometreküp kadar bir yer altı suyu seviyesi kaldı. Yani bu tüketim biçimiyle yer altı su seviyesinden artık istifade edilemeyecek noktaya geleceğiz, bu kaçınılmaz. Dolayısıyla yer altı suyu alarm veriyor” dedi.

SON 91 YILIN EN KURAK DÖNEMİ

Türkiye’nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Üreticiler, ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşarken, DSİ verilerine göre bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölette 2019 yılına yüzde 40 doluluk oranıyla girildiği, bu yıl ise aynı baraj ve göletlerde su seviyesinin yüzde 20’ye kadar düştüğü kaydedildi. Edirne’de Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri dip seviyeyi görürken, Meriç’te kum adacıkları oluştu.

Kuraklığın yaşandığı Trakya’da yer altı suları da tükenmeye başladı. Tarımın yanı sıra bölgede artan sanayi kuruluşları, yer altı sularının tükenmesinde önemli etken olarak gösterildi. (İHA-DHA)